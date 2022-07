Dan odločitve: etapa na Hautacam zadnja priložnost za Pogačarja

Pogačar v zadnji pirenejski etapi znova ne bo mogel računati na polovico ekipe UAE Team Emirates, kljub temu pa sta predvsem Danec Mikkel Bjerg in Američan Brandon McNulty v sredo storila dovolj, da sta osamila vodilnega Danca in slovenskemu asu pomagala do etapne zmage.

Tudi v današnji pa bodo morali štirje kolesarji emiratov pripraviti mojstrsko taktiko in kasnejšo izvedbo, če bodo želeli streti na tem Touru brezhibnega Vingegaarda.