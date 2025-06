Dan po kraljevski predstavi Pogačar brani rumeno majico na kraljevski etapi

Šestindvajsetletni prvi kolesar sveta bo v etapi branil 43 sekund naskoka pred Dancem Jonasom Vingegaardom (Visma-Lease a Bike) in 54 pred Nemcem Florianom Lipowitzem (Red Bull-BORA-hansgrohe).

Pogačar je v petkovi zahtevni etapi do Comblouxa napadel 7,5 km pred ciljem in se takoj odpeljal glavnemu tekmecu Vinegaardu, že prej pa ritma njegove ekipe ni mogel držati do petka vodilni Belgijec Remco Evenepoel (Soudal Quick-Step).