Dan oddiha je Pogačarju, ki cilja na etapno zmago, prišel še kako prav

Kapetan Emiratov pa v slogu največjih ni želel skati izgovorov in je priznal, da preprosto ni imel pravih nog, nakar se je hitro osredotočil na izzive, ki na 110. dirki po Franciji še sledijo. "Ko si bom opomogel, želim svoji ekipi pripeljati še eno etapno zmago ali pa pomagati komu drugemu iz naše ekipe do zmage. Želim si ostati na cesti," je 24-letnik s Klanca pri Komendi odločno zanikal govorice, da bi utegnil Tour zapustiti pred zaključkom v Parizu.

Tadej Pogačar se je na sklepnem vzponu kraljevske 17. etape znašel v krizi, kakršne v svoji pet let dolgi profesionalni karieri še ni doživel. V primerjavi z vodilnim Jonasom Vingegaardom je izgubil skoraj pet minut. Potem ko je bil visoko v Alpah zmagovalec Toura dokončno odločen, so se takoj začela namigovanja, da je Pogačarjev velik zaostanek posledica poslabšanega zdravstvenega stanja.

"Na začetku je bilo zelo težlo. Hvala številnim kolesarjem, ki so pred startom prišli do mene in me razvedrili. Od včeraj sem se nekoliko pobral," je na cilju 18. etape v Bourg-en-Bressu uvodoma rakril dvakratni zmagovalec Toura.

Priznal je, da nima prave razlage, zakaj je dan prej tako popustil, in dodal: "Vseeno sem lahko vesel, da sem se vrnil po takšni poškodbi, zaradi katere nisem imel veliko pravega treninga. Bil sem optimističen, ker sta prva dva tedna minila odlično. Očitno pa še nisem v pravi formi za Tour, kjer šteje vsaka malenkost. Vesel sem, da sem sploh še tu."