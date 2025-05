Dan sprinterjev na Giru, kapetani pa želijo mirno popoldne

Na Dirki po Italiji je na sporedu 12. etapa od Modene do Viadane (172 km). Pričakovati je sprint glavnine, potem ko bo karavana vseh 1700 višinskih metrov prevozila po slabih 100 km. Primož Roglič je na zahtevni 11. etapi zasedel 12. mesto in s tem ostal na petem mestu v skupnem seštevku. Vodilni v seštevku je ostal Mehičan Isaac del Toro, ki ima po bonifikacijah zdaj 31 sekund prednosti pred moštvenim kolegom Špancem Juanom Ayusom. Do konca etape je še 100 kilometrov. Ubežniki imajo slabi dve minuti prednost pred glavnino, v kateri je tudi Roglič.