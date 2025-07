Dan za Mohoriča in ubežnike? Pogačar upa na mirno soboto

Kolesarje na dirki po Franciji čaka predzadnja etapa od Nantue do Pontarliera (184,2 km). V njej bo sicer nekaj kategoriziranih vzponov na razgibanem terenu, kar predstavlja priložnost za ubežnike. Najboljši v seštevku utegnejo mirno odpeljati do cilja, med njimi tudi Tadej Pogačar, ki ima na vrhu razvrstitve 4:24 minute prednosti. Slovenec je blizu četrti skupni zmagi na Touru, potem ko je bil najboljši še lani ter v letih 2020 in 2021. Karavana se bo na pot podala ob 12.15, ciljno črto pa bodo najboljši prečkali okoli štiri ure kasneje.