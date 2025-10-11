Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športi KolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
Kolesarstvo

Dan za Pogačarjev zmenek z zgodovino po Lombardiji

Como, 11. 10. 2025 07.45 | Posodobljeno pred eno minuto

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
STA
Komentarji
0

Slovenski as Tadej Pogačar bo na današnjem spomeniku po Lombardiji lovil rekordno peto zaporedno zmago, s čimer bi postal edini kolesar v vsej zgodovini s tem dosežkom. Na poti do zgodovine mu bo stalo 241 km zahtevne trase med Comom in Bergamom ter predvsem Belgijec Remco Evenepoel.

Tadej Pogačar
Tadej Pogačar FOTO: Profimedia

Tadej Pogačar bo po Lombardiji lovil peto zaporedno zmago, s čimer bi postal edini kolesar s tovrstnim dosežkom na kateri od petih največjih enodnevnih dirk. Štirikrat sta doslej slavila le Pogačar in Italijan Fausto Coppi, ki je bil po Lombardiji najboljši med leti 1946 in 1949. Na preostalih štirih spomenikih nihče ni slavil več kot trikrat zapovrstjo.

27-letni Pogačar je v zadnjih nekaj tednih v odlični formi. Potem ko je v Ruandi drugič zapovrstjo postal svetovni prvak, je minulo nedeljo prvič nadel še evropsko krono. Ob tem je do obeh uspehov prišel z drzno samostojno vožnjo v zadnjih slabih 67 oziroma 75 km.

Tadej Pogačar
Tadej Pogačar FOTO: Profimedia

V Como posledično prihaja z odlično popotnico. Kot vse ostale kolesarje ga čaka 241 km dolga trasa s 4640 višinskimi metri. Odločitev bo po vsej verjetnosti padla v zadnjih 90 km, ko si sledijo prelazi Crocetta (11,7 km/5,8 %), Zambia Alta (2,6 km/6,9 %) in Ganda (9 km/7,1 %).

Glavni izzivalec Pogačarja, ki bo imel za sabo zelo močno ekipo, v kateri bo tudi njegov rojak Domen Novak, bo znova Remco Evenepoel. Belgijec je na cestnih dirkah SP in EP obakrat končal na drugem mestu. Lani je po Lombardiji prav tako zasedel drugo mesto, a z zaostankom več kot tri minute za Pogačarjem.

Od petih Slovencev na startu bo visoko uvrstitev iskal tudi Primož Roglič (Red Bull-BORA-hansgrohe). Doslej je na zadnjem spomeniku sezone nastopil petkrat in bil najvišje pred dvema letoma, ko je bil tretji. Kot pomočnika bosta od Slovencev nastopila še Gal Glivar (Alpecin-Deceuninck) in Jan Tratnik (Red Bull-BORA-hansgrohe).

kolesarstvo tadej pogačar spomenik lombardija
Naslednji članek

Matej Mohorič po drugo svetovno krono po makadamu

  • Razvlažilnik
  • Puhalnik listja
  • Sesalnik
  • Plastična omara
  • Peč za kostanj
  • Radiator
  • Nadstrešek
  • Konvektor
  • Kamin
  • Set orodja
  • Regal
KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1286