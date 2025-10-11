Dan za Pogačarjev zmenek z zgodovino po Lombardiji

27-letni Pogačar je v zadnjih nekaj tednih v odlični formi. Potem ko je v Ruandi drugič zapovrstjo postal svetovni prvak, je minulo nedeljo prvič nadel še evropsko krono. Ob tem je do obeh uspehov prišel z drzno samostojno vožnjo v zadnjih slabih 67 oziroma 75 km.

Tadej Pogačar bo po Lombardiji lovil peto zaporedno zmago, s čimer bi postal edini kolesar s tovrstnim dosežkom na kateri od petih največjih enodnevnih dirk. Štirikrat sta doslej slavila le Pogačar in Italijan Fausto Coppi , ki je bil po Lombardiji najboljši med leti 1946 in 1949. Na preostalih štirih spomenikih nihče ni slavil več kot trikrat zapovrstjo.

V Como posledično prihaja z odlično popotnico. Kot vse ostale kolesarje ga čaka 241 km dolga trasa s 4640 višinskimi metri. Odločitev bo po vsej verjetnosti padla v zadnjih 90 km, ko si sledijo prelazi Crocetta (11,7 km/5,8 %), Zambia Alta (2,6 km/6,9 %) in Ganda (9 km/7,1 %).

Glavni izzivalec Pogačarja, ki bo imel za sabo zelo močno ekipo, v kateri bo tudi njegov rojak Domen Novak, bo znova Remco Evenepoel. Belgijec je na cestnih dirkah SP in EP obakrat končal na drugem mestu. Lani je po Lombardiji prav tako zasedel drugo mesto, a z zaostankom več kot tri minute za Pogačarjem.

Od petih Slovencev na startu bo visoko uvrstitev iskal tudi Primož Roglič (Red Bull-BORA-hansgrohe). Doslej je na zadnjem spomeniku sezone nastopil petkrat in bil najvišje pred dvema letoma, ko je bil tretji. Kot pomočnika bosta od Slovencev nastopila še Gal Glivar (Alpecin-Deceuninck) in Jan Tratnik (Red Bull-BORA-hansgrohe).