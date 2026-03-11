Danec Andresen dobil najdaljšo etapo

Najdaljša etapa na letošnji izvedbi tradicionalne dirke na Apeninskem polotoku je pripadla 23-letnemu kolesarju iz Taastrupa na Danskem. Tobias Lund Andresen je bil v ciljnem sprintu 221 km dolge ravninske preizkušnje med krajema Cortona in Magliano de' Marsi hitrejši od dveh belgijskih kolesarjev Arnauda De Lieja in Jasperja Philipsna.
Današnji sprint je najprej začel Italijan Jonathan Milan, vendar so kolesarju iz Tolmeča pri Vidmu kmalu pošle moči, tako da je na koncu zasedel sedmo mesto. "Jonathan Milan je zelo zgodaj začel s sprintom. Po tako dolgi in naporni etapi smo imeli v končnici vsi nekoliko težke noge. Izjemno vesel sem, da sem zmagal v zahtevni etapi in na eni najbolj pomembnih dirk v letošnji sezoni. Moj začetek v novo sezone je neverjeten, ne morem verjeti, da sem tako napredoval," je po svoji tretji letošnji zmagi dejal Andresen.
Prvi favorit letošnje dirke Isaac del Toro je v generalni razvrstitvi zadržal štiri sekunde prednosti pred najbližjim zasledovalcem iz Italije Giuliojem Pellizzarijem, sicer moštvenim kolegom Primoža Rogliča v ekipi Red Bull-BORA-hansgrohe.
Šestintridesetletni Zasavec, dvakratni zmagovalec dirke od Tirenskega do Jadranskega morja v letih 2019 in 2023, je v današnji etapi v času zmagovalca zasedel 110. mesto, v skupni razvrstitvi pa je na petem mestu z 19-sekundnim zaostankom za vodilnim Mehičanom.
Na dirki nastopata še dva slovenska kolesarja, oba sta v cilj prišla v času zmagovalca. Domen Novak (UAE Team Emirates-XRG) je zasedel 141., Jan Tratnik (Red Bull-BORA-hansgrohe) pa 153. mesto. Tratnik je z zaostankom 5:09 minute v skupni razvrstitvi na 80., Novak (+7:05) pa na 140. mestu.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.