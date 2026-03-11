Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija odloča 2026 Slovenija Tujina Črna kronika Dejstva Tuja scena Veriga dobrih ljudi Ceste TV spored
Voyo.si
Kolesarstvo

Danec Andresen dobil najdaljšo etapo

Rim, 11. 03. 2026 17.45 pred 8 minutami 2 min branja 0

Avtor:
A.V. STA
Tobias Lund Andresen

Danec Tobias Lund Andresen (Decathlon CMA CGM) je zmagovalec tretje etapa kolesarske dirke od Tirenskega do Jadranskega morja, vodilno mesto v skupni razvrstitvi pa je zadržal Mehičan Isaac del Toro (UAE Emirates-XRG).

Najdaljša etapa na letošnji izvedbi tradicionalne dirke na Apeninskem polotoku je pripadla 23-letnemu kolesarju iz Taastrupa na Danskem. Tobias Lund Andresen je bil v ciljnem sprintu 221 km dolge ravninske preizkušnje med krajema Cortona in Magliano de' Marsi hitrejši od dveh belgijskih kolesarjev Arnauda De Lieja in Jasperja Philipsna.

Današnji sprint je najprej začel Italijan Jonathan Milan, vendar so kolesarju iz Tolmeča pri Vidmu kmalu pošle moči, tako da je na koncu zasedel sedmo mesto. "Jonathan Milan je zelo zgodaj začel s sprintom. Po tako dolgi in naporni etapi smo imeli v končnici vsi nekoliko težke noge. Izjemno vesel sem, da sem zmagal v zahtevni etapi in na eni najbolj pomembnih dirk v letošnji sezoni. Moj začetek v novo sezone je neverjeten, ne morem verjeti, da sem tako napredoval," je po svoji tretji letošnji zmagi dejal Andresen.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Prvi favorit letošnje dirke Isaac del Toro je v generalni razvrstitvi zadržal štiri sekunde prednosti pred najbližjim zasledovalcem iz Italije Giuliojem Pellizzarijem, sicer moštvenim kolegom Primoža Rogliča v ekipi Red Bull-BORA-hansgrohe.

Šestintridesetletni Zasavec, dvakratni zmagovalec dirke od Tirenskega do Jadranskega morja v letih 2019 in 2023, je v današnji etapi v času zmagovalca zasedel 110. mesto, v skupni razvrstitvi pa je na petem mestu z 19-sekundnim zaostankom za vodilnim Mehičanom.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Na dirki nastopata še dva slovenska kolesarja, oba sta v cilj prišla v času zmagovalca. Domen Novak (UAE Team Emirates-XRG) je zasedel 141., Jan Tratnik (Red Bull-BORA-hansgrohe) pa 153. mesto. Tratnik je z zaostankom 5:09 minute v skupni razvrstitvi na 80., Novak (+7:05) pa na 140. mestu.

kolesarstvo dirka od tirenskega do jadranskega morja tretja etapa tobias lund andresen

Miren dan za Rogliča in kandidate za skupno zmago?

  • Bauhaus - naslovna slika
  • Bauhaus - bencinski prekopalnik
  • Bauhaus - razvlažilnik zraka
  • Bauhaus - markiza
  • Bauhaus - kotna tuš kabina
  • Bauhaus - visoka greda
  • Bauhaus - prezračevalnik trate
  • Bauhaus - robotska kosilnica
  • Bauhaus - zemlja za trato
  • Bauhaus - vrtni set
  • Bauhaus - žar
  • Bauhaus - prekucnik
  • Bauhaus - paviljon
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
Jan Zore iz Kmetije: "Najtežje bo brez sina"
Digitalni avtizem? Znaki, na katere morate biti pozorni pri otroku
Digitalni avtizem? Znaki, na katere morate biti pozorni pri otroku
Meghan Markle delila redek trenutek s hčerko Lilibet
Meghan Markle delila redek trenutek s hčerko Lilibet
Bivši mož Blanke Vlašić pričakuje hčerko z belgijsko pisateljico
Bivši mož Blanke Vlašić pričakuje hčerko z belgijsko pisateljico
zadovoljna
Portal
Tu lahko spremljate vrhunske polete tudi vi
Znani Slovenec se je preoblekel v žensko in navdušil
Znani Slovenec se je preoblekel v žensko in navdušil
Slovenski igralec je spet zaljubljen, to je njegova izbranka
Slovenski igralec je spet zaljubljen, to je njegova izbranka
Uradno potrjeno: Luka Dončić prekinil zaroko
Uradno potrjeno: Luka Dončić prekinil zaroko
vizita
Portal
Po 35. letu se začnejo pojavljati prve spremembe
Zakaj telo dela proti vam, ko med vadbo dihate narobe
Zakaj telo dela proti vam, ko med vadbo dihate narobe
Čemaž: 'zdravilne' lastnosti, pasti in kako ga prepoznati
Čemaž: 'zdravilne' lastnosti, pasti in kako ga prepoznati
Bi lahko preprosta analiza krvi napovedala tveganje za krajše življenje?
Bi lahko preprosta analiza krvi napovedala tveganje za krajše življenje?
cekin
Portal
Najbolj zahtevni šefi: trije znaki, s katerimi je najtežje delati
Nakup iz Italije postal spletni hit: številni obnemeli ob cenah
Nakup iz Italije postal spletni hit: številni obnemeli ob cenah
Te evropske države postajajo hit poletja
Te evropske države postajajo hit poletja
Premik ure na poletni čas 2026: Kdaj, zakaj in kaj morate vedeti
Premik ure na poletni čas 2026: Kdaj, zakaj in kaj morate vedeti
moskisvet
Portal
Gordon Ramsay iskreno: 'Ne znam se ustaviti. Ne znam se sprostiti.'
Domača opravila - bi morali vse deliti na polovico?
Domača opravila - bi morali vse deliti na polovico?
Kdo je Breskvica in zakaj vsi govorijo o njej?
Kdo je Breskvica in zakaj vsi govorijo o njej?
Chia semena: Zakaj bi jih morali pogosto jesti tudi moški?
Chia semena: Zakaj bi jih morali pogosto jesti tudi moški?
dominvrt
Portal
Veverice povzročajo nenavadne okvare avtomobilov
Popolna rastlina za živahen in barvit vrt
Popolna rastlina za živahen in barvit vrt
Videti je precej nedolžno, a je ena najbolj invazivnih rastlin na svetu
Videti je precej nedolžno, a je ena najbolj invazivnih rastlin na svetu
Največja napaka, ki jo delamo pri obrezovanju hortenzij v marcu
Največja napaka, ki jo delamo pri obrezovanju hortenzij v marcu
okusno
Portal
'Lažni' cheesecake, za katerega potrebujete samo štiri sestavine
5 idej, kako šparglje vključiti v hitro kosilo
5 idej, kako šparglje vključiti v hitro kosilo
Hitre energijske kroglice, polne beljakovin
Hitre energijske kroglice, polne beljakovin
Zajtrk s tremi sestavinami, ki je poln zdravih hranil
Zajtrk s tremi sestavinami, ki je poln zdravih hranil
voyo
Portal
Kmetija
Nikjer posebej
Nikjer posebej
Sanjski moški Hrvaške
Sanjski moški Hrvaške
Priscilla
Priscilla
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1564