Danec Andresen dobil najdaljšo etapo

Najdaljša etapa na letošnji izvedbi tradicionalne dirke na Apeninskem polotoku je pripadla 23-letnemu kolesarju iz Taastrupa na Danskem. Tobias Lund Andresen je bil v ciljnem sprintu 221 km dolge ravninske preizkušnje med krajema Cortona in Magliano de' Marsi hitrejši od dveh belgijskih kolesarjev Arnauda De Lieja in Jasperja Philipsna.

Današnji sprint je najprej začel Italijan Jonathan Milan, vendar so kolesarju iz Tolmeča pri Vidmu kmalu pošle moči, tako da je na koncu zasedel sedmo mesto. "Jonathan Milan je zelo zgodaj začel s sprintom. Po tako dolgi in naporni etapi smo imeli v končnici vsi nekoliko težke noge. Izjemno vesel sem, da sem zmagal v zahtevni etapi in na eni najbolj pomembnih dirk v letošnji sezoni. Moj začetek v novo sezone je neverjeten, ne morem verjeti, da sem tako napredoval," je po svoji tretji letošnji zmagi dejal Andresen.