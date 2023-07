Danes možnost za ubežnike, pred favoriti še ena lažja etapa

Prvih 125 km druge najdaljše etape letošnjega Toura bo namreč ravninskih, nato pa sledi bolj razgiban zaključek z nekaj krajšimi vzponi. Dva bosta kategorizirana, a niti eden ne bo daljši od 1,3 km.

Vseeno pa bi lahko po zahtevni sredi in četrtku v Pirenejih številni sprinterji naleteli na težave in etapo prepustili večji skupini ubežnikov. Med njimi bi lahko na svoj račun prišla tudi Slovenca Matej Mohorič in Luka Mezgec.