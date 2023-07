Danes znova dan za sprinterje

Že na prost dan je 24-letni kolesar s Klanca pri Komendi opozarjal na previdnost v prvih treh etapah drugega tedna. Torkovo, 10. je na koncu dobil Španec Pello Bilbao (Bahrain Victorious), tudi favoriti pa so morali v prvi uri in pol pretegniti noge po napadu naveze Tadej Pogačar - Jonas Vingegaard .

"V tretji od teh etap spet kaže na pobeg. Za nas, ki ciljamo na skupni seštevek, to ne bodo ravno etape za počitek. Še vedno bo treba pritiskati na pedala in biti pozoren na vse pasti. To bodo vseeno zanimivi dnevi, potem se pa res začne," je še dodal slovenski as.

V skupnem seštevku ima za Dancem Jonasom Vingegaardom še vedno 17 sekund zaostanka. Tretji, Avstralec Jai Hindley, zaostaja že 2:40 minute.

Razmerja bi se utegnila spremeniti v petek, ko bo na sporedu prva od treh zaporednih gorskih etap do konca drugega tedna.