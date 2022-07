Deček iz ribje tovarne, ki je postal novi kralj Toura

"Njegove številke so bile nore. Na vzponih ne moreš ničesar skriti. Ko si sposoben takšnih številk, je jasno, da imaš velik potencial," se je v medijskem središču na cilju 20. etape spominjal 48-letni Danec.

Začenjal je ob šesti uri zjutraj, končal opoldne, popoldneve pa namenjal treningom. "Če sem dopoldan v tovarni, imam potem veliko večjo motivacijo za trening. Delo me ne utruja," ni želel iskati izgovorov.

"Trdno verjamem, da lahko postanem profesionalec. Upam, da se bo to zgodilo že prihodnjo sezono" je med razvrščanjem paketov rib v zamrzovalne zaboje skromno razlagal Jonas Vingegaard . Kot član danske razvojne ekipe ColoQuick si je leta 2017 denar služil z delom v ribji tovarni.

Jonas Vingegaard z ženo Trine Hansen in hčerko Frido po kronometru na 20. etapi, ko je dokončno postalo jasno, da je rumena majica njegova.

Priložnost po odstopu Rogliča zagrabil z obema rokama

Pritegnil je tudi pozornost Jumbo-Visme in leta 2019 je nadarjeni Danec le dočakal svoje mesto v profesionalni karavani. Na šesti etapi dirke po Poljski je prišel do premierne zmage v svetovni seriji, leto kasneje je prvič dobil priložnost na tritedenski dirki. Kot pomočnik je Primožu Rogliču pomagal do druge zaporedne rdeče majice.

Lani si je z etapno zmago na dirki po ZAE in skupnem drugem mestu na preizkušnji po Baskiji, kjer je prehitel celo Tadeja Pogačarja, priboril mesto v osmerici za dirko po Franciji. Potem ko jo je moral zaradi poškodbe zapustiti prvotni kapetan Roglič, je Vingegaard dobil proste roke in se za zaupanje zahvalil z imenitnim drugim mestom.