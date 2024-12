Del priprav na novo kolesarsko sezono so tudi vaje za moč

Člani kolesarske elite odštevajo dneve do začetka priprav na novo sezono, ki jih večina ekip opravi v Španiji. Eden od sestavnih delov treninga so v zadnjem času tudi vaje za moč, ki so se jim še nedolgo nazaj poklicni kolesarji izogibali. "V preteklosti sem jih delal skrivaj, danes klubska stroka to priporoča," nam je zaupal pomočnik Tadeja Pogačarja pri Združenih arabskih Emiratih, Domen Novak.