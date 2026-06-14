Izjemen dosežek Isaaca Del Tora pred pričetkom dirke po Franciji

Mehičan Isaac Del Toro je v soboto dobil preizkušnjo z vzponom na sloviti Grand Colombier, danes pa je bil najboljši še na prelazu Solaison. Na prestolu dirke je nasledil prav svojega kapetana v ekipi UAE Emirates-XRG Tadeja Pogačarja. Še eno leto prej je bil najboljši Primož Roglič.
Del Toro je etapo dobil z minuto prednosti pred Špancem Juanom Ayusom (Lidl-Trek), v skupnem seštevku pa je v zadnji etapi nadoknadil 46 sekund za Avstralcem Lukom Tuckwellom (Red Bull-Bora-hansgrohe), ki je 120 kilometrov dolgo etapo začel v rumeni majici. Na koncu je Avstralec zasedel drugo mesto s 54 sekundami zaostanka, tretji skupno pa je bil Ayuso (+1:17).
Del Toro je letos že dobil dirko Tirreno-Adriatico, zmaga po Dofineji pa je za 22-letnega kolesarja največji uspeh v karieri.
"Noro, sploh ne morem verjeti, kaj mi je uspelo. Zavedal sem se, da sem po sobotni zmagi v fokusu, nisem pa si predstavljal, da me bodo noge nesle še do rumene majice," je v cilju povedal Mehičan.
Pred začetkom dirke je bil prvi favorit za končno zmago mladi francoski talent Paul Seixas (Decathlon), ki pa je zaradi posledic sobotnega padca danes kmalu po začetku etape odstopil.
Dirke so se udeležili trije Slovenci, nihče pa ni prišel do cilja. Člana Bahrain-Victorious Matevž Govekar in Matej Mohorič sta odstopila v petek oziroma četrtek, Gal Glivar (Alpecin-Deceuninck) pa v soboto.
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