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Kolesarstvo

Izjemen dosežek Isaaca Del Tora pred pričetkom dirke po Franciji

Lyon, 14. 06. 2026 17.51 pred 1 uro 2 min branja 0

Avtor:
STA
Isaac del Toro

Mehičan Isaac Del Toro, ki bo čez 20 dni glavni pomočnik Tadeja Pogačarja na dirki po Franciji, je v odlični formi. Z dvema zaporednima zmagama v zadnjih dveh etapah je dobil dirko Auvergne-Rhone Alpes oziroma nekdanji kriterij po Dofineji.

Isaac del Toro
Isaac del Toro
FOTO: Profimedia

Mehičan Isaac Del Toro je v soboto dobil preizkušnjo z vzponom na sloviti Grand Colombier, danes pa je bil najboljši še na prelazu Solaison. Na prestolu dirke je nasledil prav svojega kapetana v ekipi UAE Emirates-XRG Tadeja Pogačarja. Še eno leto prej je bil najboljši Primož Roglič.

Del Toro je etapo dobil z minuto prednosti pred Špancem Juanom Ayusom (Lidl-Trek), v skupnem seštevku pa je v zadnji etapi nadoknadil 46 sekund za Avstralcem Lukom Tuckwellom (Red Bull-Bora-hansgrohe), ki je 120 kilometrov dolgo etapo začel v rumeni majici. Na koncu je Avstralec zasedel drugo mesto s 54 sekundami zaostanka, tretji skupno pa je bil Ayuso (+1:17).

Del Toro je letos že dobil dirko Tirreno-Adriatico, zmaga po Dofineji pa je za 22-letnega kolesarja največji uspeh v karieri.

"Noro, sploh ne morem verjeti, kaj mi je uspelo. Zavedal sem se, da sem po sobotni zmagi v fokusu, nisem pa si predstavljal, da me bodo noge nesle še do rumene majice," je v cilju povedal Mehičan.

Paul Seixas
Paul Seixas
FOTO: Profimedia

Pred začetkom dirke je bil prvi favorit za končno zmago mladi francoski talent Paul Seixas (Decathlon), ki pa je zaradi posledic sobotnega padca danes kmalu po začetku etape odstopil.

Dirke so se udeležili trije Slovenci, nihče pa ni prišel do cilja. Člana Bahrain-Victorious Matevž Govekar in Matej Mohorič sta odstopila v petek oziroma četrtek, Gal Glivar (Alpecin-Deceuninck) pa v soboto.

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