Izjemen dosežek Isaaca Del Tora pred pričetkom dirke po Franciji

Mehičan Isaac Del Toro je v soboto dobil preizkušnjo z vzponom na sloviti Grand Colombier, danes pa je bil najboljši še na prelazu Solaison. Na prestolu dirke je nasledil prav svojega kapetana v ekipi UAE Emirates-XRG Tadeja Pogačarja. Še eno leto prej je bil najboljši Primož Roglič.

Del Toro je etapo dobil z minuto prednosti pred Špancem Juanom Ayusom (Lidl-Trek), v skupnem seštevku pa je v zadnji etapi nadoknadil 46 sekund za Avstralcem Lukom Tuckwellom (Red Bull-Bora-hansgrohe), ki je 120 kilometrov dolgo etapo začel v rumeni majici. Na koncu je Avstralec zasedel drugo mesto s 54 sekundami zaostanka, tretji skupno pa je bil Ayuso (+1:17).

Del Toro je letos že dobil dirko Tirreno-Adriatico, zmaga po Dofineji pa je za 22-letnega kolesarja največji uspeh v karieri.

"Noro, sploh ne morem verjeti, kaj mi je uspelo. Zavedal sem se, da sem po sobotni zmagi v fokusu, nisem pa si predstavljal, da me bodo noge nesle še do rumene majice," je v cilju povedal Mehičan.