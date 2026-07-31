Del Toro prvič v Sloveniji: Za zdaj je izkušnja zelo lepa

Za Isaaca del Tora je bil obisk Slovenije nekaj posebnega. Kot je priznal, je bil petkov trening tudi njegova prva vožnja po koncu letošnjega Toura.

"Res je super biti tukaj. Danes sem po Touru prvič sedel na kolo in bila je res prijetna vožnja. Ustavili smo se na kavi in preprosto uživali. Za zdaj imam v Sloveniji zelo lepo izkušnjo in vesel sem, da sem tukaj s fanti," je povedal Mehičan.

Skupaj s Tadejem Pogačarjem in preostalimi kolesarskimi zvezdniki je opravil sproščen trening po okoliških cestah. Čeprav je znano, da Pogačar tudi na takšnih vožnjah redko vozi počasi, del Toro pravi, da je bilo vse skupaj predvsem prijetno druženje. "Lepo je bilo imeti takšno družbo. Odpeljali smo en krog in bilo je res dobro."