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Kolesarstvo

Del Toro prvič v Sloveniji: Za zdaj je izkušnja zelo lepa

Komenda, 31. 07. 2026 19.14 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
S.V. M.F.
Isaac del Toro

Le nekaj dni po izjemnem Touru, na katerem je kot debitant osvojil skupno tretje mesto in belo majico najboljšega mladega kolesarja, je 22-letni Mehičan Isaac del Toro pripotoval v Slovenijo. Kot eden največjih zvezdnikov kolesarske karavane se je odzval povabilu ekipnega kolega Tadeja Pogačarja ter bo nastopil na osmem Kriteriju Tadeja Pogačarja v Komendi.

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Za Isaaca del Tora je bil obisk Slovenije nekaj posebnega. Kot je priznal, je bil petkov trening tudi njegova prva vožnja po koncu letošnjega Toura.

"Res je super biti tukaj. Danes sem po Touru prvič sedel na kolo in bila je res prijetna vožnja. Ustavili smo se na kavi in preprosto uživali. Za zdaj imam v Sloveniji zelo lepo izkušnjo in vesel sem, da sem tukaj s fanti," je povedal Mehičan.

Skupaj s Tadejem Pogačarjem in preostalimi kolesarskimi zvezdniki je opravil sproščen trening po okoliških cestah. Čeprav je znano, da Pogačar tudi na takšnih vožnjah redko vozi počasi, del Toro pravi, da je bilo vse skupaj predvsem prijetno druženje. "Lepo je bilo imeti takšno družbo. Odpeljali smo en krog in bilo je res dobro."

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Na vprašanje, ali ga je slovenska vročina spomnila na tisto v Barceloni, kjer se je letos začela dirka po Franciji, je pritrdil. "Malo je podobno. Kar vroče je, ampak sem vesel, da sem tukaj."

Mehičan je med vožnjo hitro opazil, kdo je v Sloveniji glavna športna zvezda. Navijači so se ob cesti množično ustavljali predvsem zaradi Pogačarja, ki je po peti zmagi na Touru v domovini deležen velikega navdušenja.

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Na vprašanje, ali so prepoznali tudi njega, je odgovoril z nasmehom. "Ne bi rekel. Prepoznali so Tadeja. Ampak bilo je lepo."

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