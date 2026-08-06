Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Nogomet Liga prvakov Formula 1 MotoGP Košarka Borilni športi Kolesarstvo Zimski športi Drugi športi
Voyo.si
Kolesarstvo

Del Toro svojo prihodnost vezal na Pogačarjevo ekipo UAE

Združeni arabski emirati, 06. 08. 2026 10.38 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
STA
Isaac del Toro

Mehičan Isaac del Toro je svojo prihodnost s podaljšanjem pogodbe do leta 2031 vezal na ekipo UAE Team Emirates-XRG, v kateri nastopa tudi prvi kolesar sveta, slovenski zvezdnik Tadej Pogačar. Del Toro, ki je star šele 22 let, se je od prihoda v ekipo hitro uveljavil kot eden najbolj obetavnih v poklicnem kolesarstvu.

Po prelomni zmagi na dirki Tour de l'Avenir leta 2023 je Mehičan v ekipi UAE izjemno napredoval ter se razvil v enega najboljših kolesarjev za etapne dirke. Postal je ključni člen dolgoročnih ambicij moštva, je v izjavi za javnost objavila ekipa iz Združenih arabskih emiratov.

Letošnja sezona je nov pomemben korak v razvoju Isaaca del Tora. Mladi hribolazec ima že sedaj za seboj najboljšo sezono doslej. Na dirki po Franciji je v skupnem seštevku zasedel tretje mesto, ob tem pa osvojil etapno zmago in belo majico. Dosegel je tudi pomembne zmage na dirkah po UAE, od Tirenskega do Jadranskega morja in Auvergne-Rhone-Alpes.

Tadej Pogačar in Isaac del Toro
Tadej Pogačar in Isaac del Toro
FOTO: Profimedia

"Zelo sem vesel, da nadaljujem to pot z ekipo UAE. Od trenutka, ko sem se pridružil ekipi, so vsi verjeli vame in mi zagotovili najboljše okolje za razvoj, tako kolesarski kot osebnosten. Vsako sezono se naučim kaj novega od svojih sotekmovalcev in ljudi okoli sebe ter čutim, da nenehno napredujem," je za svojo ekipo povedal Mehičan.

"V tej ekipi se počutim kot doma. Delimo si ambicije, strast do dirkanja in željo po nenehnem napredku. Dolgoročni podpis mi vliva veliko samozavesti, saj vem, da sem na pravem mestu za svojo prihodnost, Skupaj smo že dosegli nekaj izjemnih zmag, a iskreno verjamem, da najboljše šele prihaja. Veselim se nadaljnjega razvoja s to ekipo in boja za zmage na največjih svetovnih dirkah," je dodal del Toro.

isaac del toro kolesarstvo tadej pogačar uae

Reusser nova vodilna, Žigart zasedla 72. mesto

24ur.com Del Toro prvič v Sloveniji: Za zdaj je izkušnja zelo lepa
24ur.com Del Toro z odličnim zaključkom do nove etapne zmage
24ur.com Del Toro do zmage prišel na Pogačarjev način - s samostojnim napadom
24ur.com Pogačar odlično pomagal 'vajencu' Del Toru, nepopustljivi Carapaz do zmage
24ur.com Del Toru zmaga na Emiliji, Roglič na 'svoji dirki' peti
24ur.com Kraljevska etapa Prodhommu, del Toro odbil napade in povišal prednost
24ur.com Aston Martin se v novo sezono podaja z obilico optimizma
Priporoča
  • naslovnica avgust
  • Drsna vrata
  • Kovinski regal
  • Luba kosilnica
  • Okrogli žar
  • Pergola Milos
  • Ponjave proti toči
  • Pralni sesalnik
  • Set za kampiranje
  • Stoječi ventilator
  • Škatla s cevjo
  • Tihi kompresor
  • Visokotlačni čistilnik
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
Po ločitvi združila moči: zaradi hčerke skupaj odpotovala na Karibe
Babica je imela prav: 8 stvari, ki jih danes starši znova odkrivajo
Babica je imela prav: 8 stvari, ki jih danes starši znova odkrivajo
Na Hvaru uživata v zadnjih trenutkih v dvoje
Na Hvaru uživata v zadnjih trenutkih v dvoje
Tanja Žagar iskreno: Živeli smo na 40 kvadratih, a imela sem vse, kar otrok potrebuje
Tanja Žagar iskreno: Živeli smo na 40 kvadratih, a imela sem vse, kar otrok potrebuje
zadovoljna
Portal
Pri 61 letih še vedno narekuje modne trende
Dnevni horoskop: Škorpijonom se obeta napredek, vodnarje čaka dobra novica
Dnevni horoskop: Škorpijonom se obeta napredek, vodnarje čaka dobra novica
10 kosov, ki jih lahko nosiš že avgusta, jeseni pa bodo top trend
10 kosov, ki jih lahko nosiš že avgusta, jeseni pa bodo top trend
Lahkotna solata, ki jo bomo jedle celo poletje (in še dolgo po njem)
Lahkotna solata, ki jo bomo jedle celo poletje (in še dolgo po njem)
vizita
Portal
Zdravniki opozarjajo: to je največja napaka, ki jo ljudje delajo med vročino
To se zgodi z vašimi možgani, ko opustite alkohol
To se zgodi z vašimi možgani, ko opustite alkohol
Zakaj nekateri ljudje potrebujejo več spanja kot drugi? Razlogi niso vedno povezani z lenobo
Zakaj nekateri ljudje potrebujejo več spanja kot drugi? Razlogi niso vedno povezani z lenobo
To vsakodnevno opravilo morda ni le nadležno delo, pomaga lahko tudi vašemu srcu
To vsakodnevno opravilo morda ni le nadležno delo, pomaga lahko tudi vašemu srcu
cekin
Portal
Zakaj nekateri mladi napredujejo dvakrat hitreje od svojih vrstnikov?
20-letnik kupil hišo na slepo in danes mu vsi zavidajo
20-letnik kupil hišo na slepo in danes mu vsi zavidajo
Na Jadranu še vedno obstaja kraj, kjer lahko dopustujete poceni: nastanitev že od 10 evrov, kosilo za pet evrov
Na Jadranu še vedno obstaja kraj, kjer lahko dopustujete poceni: nastanitev že od 10 evrov, kosilo za pet evrov
Kovanec za 5 evrov prodajajo za več kot 60 evrov: navijači in zbiratelji ga že iščejo
Kovanec za 5 evrov prodajajo za več kot 60 evrov: navijači in zbiratelji ga že iščejo
moskisvet
Portal
Rock legenda končuje kariero, čaka na operacijo srca
Zakaj nekateri vozniki na vzvratno ogledalo privežejo belo krpo?
Zakaj nekateri vozniki na vzvratno ogledalo privežejo belo krpo?
Skoraj nevidna v vodi, smrtonosna ob stiku: pazite na to meduzo
Skoraj nevidna v vodi, smrtonosna ob stiku: pazite na to meduzo
Skrivnostna jama na Mljetu: je to res kraj, kjer je Odisej srečal Kalipso?
Skrivnostna jama na Mljetu: je to res kraj, kjer je Odisej srečal Kalipso?
dominvrt
Portal
Posadite jih avgusta in cvetele bodo vse do zime
Mačka poleti premalo pije? Ti triki jo bodo spodbudili, da zaužije več vode
Mačka poleti premalo pije? Ti triki jo bodo spodbudili, da zaužije več vode
Izpad elektrike: kaj storiti, da zaščitite dom, hrano in elektronske naprave
Izpad elektrike: kaj storiti, da zaščitite dom, hrano in elektronske naprave
Črne pege na vrtnicah? Ta preprosta sestavina pomaga preprečiti težavo
Črne pege na vrtnicah? Ta preprosta sestavina pomaga preprečiti težavo
okusno
Portal
Hitra pita brez testa: vse sestavine samo zmešate in pečica opravi ostalo
Najbolj osvežilna poletna sladica: priprava vam vzame le 10 minut
Najbolj osvežilna poletna sladica: priprava vam vzame le 10 minut
Puding brez kuhanja? S tem preprostim trikom bo pripravljen v nekaj minutah
Puding brez kuhanja? S tem preprostim trikom bo pripravljen v nekaj minutah
Ideja za vroče dni, ki navduši z lahkotnostjo in svežino
Ideja za vroče dni, ki navduši z lahkotnostjo in svežino
voyo
Portal
Seks posnetki slavnih
Andrew Tate: Mož, ki je zmanipuliral svet
Andrew Tate: Mož, ki je zmanipuliral svet
Poroka na prvi pogled: Avstralija
Poroka na prvi pogled: Avstralija
Diddy: Vsem na očeh
Diddy: Vsem na očeh
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1881