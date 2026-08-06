Del Toro svojo prihodnost vezal na Pogačarjevo ekipo UAE

Po prelomni zmagi na dirki Tour de l'Avenir leta 2023 je Mehičan v ekipi UAE izjemno napredoval ter se razvil v enega najboljših kolesarjev za etapne dirke. Postal je ključni člen dolgoročnih ambicij moštva, je v izjavi za javnost objavila ekipa iz Združenih arabskih emiratov.

Letošnja sezona je nov pomemben korak v razvoju Isaaca del Tora. Mladi hribolazec ima že sedaj za seboj najboljšo sezono doslej. Na dirki po Franciji je v skupnem seštevku zasedel tretje mesto, ob tem pa osvojil etapno zmago in belo majico. Dosegel je tudi pomembne zmage na dirkah po UAE, od Tirenskega do Jadranskega morja in Auvergne-Rhone-Alpes.