Del Toro z lepo prednostjo pred hribovito 15. etapo

Primož Roglič v skupnem seštevku zaostaja že dve minuti in 23 sekund, a se vendarle ne predaja in nikakor še ni opustil možnosti, da v zadnjem tednu uprizori preobrat.

"Nekega zadovoljstva ne morem imeti. Bil bi zadovoljen, če bi bil toliko spredaj, kot sem zadaj. Ampak na koncu moram vzeti to, kot je, in poskušati narediti iz tega največ. Moram videti, v kakšnem stanju bom, in iz dneva v dan narediti načrt, kako potegniti največ," je dejal 35-letni Kisovčan.