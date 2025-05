Del Toro z odličnim zaključkom do nove etapne zmage

V njem ima zdaj 41 sekund naskoka pred Carapazom, ki je skočil na drugo mesto. Na tretje je padel Britanec Simon Yates (Visma-Lease a Bike), ki pa kljub temu zaostaja vsega 51 sekund. Za del Tora je bila to peta zmaga v karieri in prva v etapah tritedenskih dirk.

Mladi Isaac del Toro je imel v torkovi zahtevni gorski etapi ogromno težav, proti takrat izjemnemu Richardu Carapazu (EF Education-EasyPost) pa je izgubil več kot minuto in pol. Toda po prespani noči je v nekoliko lažji etapi 21-letni Mehičan vrnil udarec in povečal prednost v seštevku.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

Kot v zadnjih dneh je tudi tokrat v ospredju bežala številčna skupina ubežnikov, a si zares velike prednosti ni privozila. Za razliko od torkove etape sta bila tudi najtežja vzpona tokrat na vrsti že med 55 in 105 km, kar je onemogočalo daljše napade med kandidati za skupno slavje.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

Skupina teh je ostala skupaj do zadnjega kategoriziranega vzpona Le Motte (3,1 km/8 %), kjer je iz ubežne skupine napadel Francoz Romain Bardet (Picnic PostNL), iz skupine najboljši pa prav del Toro. S sabo je odpeljal Carapaza, se priključil Bardetu, na spustu pa si je v tehničnem delu privozil nekaj prednosti in jo zadržal do ciljne črte.

To je Mehičan prečkal štiri sekunde pred drugim Bardetom in tretjeuvrščenim Carapazom. Yates je na četrtem mestu zaostal 15 sekund, ostali kandidati za visoka mesta še sekundo več.