Del Toru zmaga na Emiliji, Roglič na 'svoji dirki' peti

Mehičan Isaac del Toro (UAE Emirates) je zmagovalec kolesarske dirke po Emiliji. Na 199 kilometrih med Mirandolo in San Luco je premagal Britanca Thomasa Pidcocka (Q36.5), Primož Roglič je bil peti.

Mehičan, ki je prejšnji teden na svetovnem prvenstvu v Ruandi na cestni dirki v delu pobega sodeloval s poznejšim svetovnim prvakom Tadejem Pogačarjem, je na seznamu zmagovalcev dirke po Emiliji nasledil prav slovenskega zvezdnika. Pogačar je lani slavil po samostojni vožnji do cilja, letos ga v Emiliji ni, saj se pripravlja na nedeljsko cestno dirko na evropskem prvenstvu. O letošnjem zmagovalcu pa je odločal dvoboj v zadnjih nekaj sto metrih, ko sta se na zahtevnem zaključnem vzponu s ciljem na San Luci udarila del Toro in Tom Pidcock, za sekundo pa je na koncu zmagal Mehičan. Zanj je bila to že 14. zmaga v sezoni, za nagrado pa je dobil tudi tradicionalno priznanje na tej preizkušnji, velikansko mortadelo.

Isaac Del Toro slavi odmevno zmago. FOTO: Profimedia icon-expand

V prvi skupinici zasledovalcev, ki je bila na cilju pet sekund za najboljšim, je bil tudi Primož Roglič, končal je kot peti, pred njim pa sta bila še Francoz Lenny Martinez (Bahrain - Victorious) in Kolumbijec Egan Bernal (Ineos Grenadiers). Roglič je v preteklosti že zmagoval na tej preizkušnji, ki jo je dobil trikrat. Nazadnje leta 2023, pred tem pa še v 2021 in 2019. Na letošnji izvedbi je nastopil tudi njegov moštveni sotekmovalec Jan Tratnik in končal na 69. mestu z 9:41 minute zaostanka. Slovita enodnevna dirka sicer predstavlja prvo od treh glavnih italijanskih preizkušenj ob koncu leta. Sredi tedna bo na vrsti še preizkušnja po treh dolinah Vareseja, vrhunec pa bo spomenik po Lombardiji v soboto, 11. oktobra.

