Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športi KolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
Kolesarstvo

Del Toru zmaga na Emiliji, Roglič na 'svoji dirki' peti

Bologna, 04. 10. 2025 17.45 | Posodobljeno pred 48 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
STA
Komentarji
1

Mehičan Isaac del Toro (UAE Emirates) je zmagovalec kolesarske dirke po Emiliji. Na 199 kilometrih med Mirandolo in San Luco je premagal Britanca Thomasa Pidcocka (Q36.5), Primož Roglič je bil peti.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Mehičan, ki je prejšnji teden na svetovnem prvenstvu v Ruandi na cestni dirki v delu pobega sodeloval s poznejšim svetovnim prvakom Tadejem Pogačarjem, je na seznamu zmagovalcev dirke po Emiliji nasledil prav slovenskega zvezdnika.

Pogačar je lani slavil po samostojni vožnji do cilja, letos ga v Emiliji ni, saj se pripravlja na nedeljsko cestno dirko na evropskem prvenstvu. O letošnjem zmagovalcu pa je odločal dvoboj v zadnjih nekaj sto metrih, ko sta se na zahtevnem zaključnem vzponu s ciljem na San Luci udarila del Toro in Tom Pidcock, za sekundo pa je na koncu zmagal Mehičan.

Zanj je bila to že 14. zmaga v sezoni, za nagrado pa je dobil tudi tradicionalno priznanje na tej preizkušnji, velikansko mortadelo.

Isaac Del Toro slavi odmevno zmago.
Isaac Del Toro slavi odmevno zmago. FOTO: Profimedia

V prvi skupinici zasledovalcev, ki je bila na cilju pet sekund za najboljšim, je bil tudi Primož Roglič, končal je kot peti, pred njim pa sta bila še Francoz Lenny Martinez (Bahrain - Victorious) in Kolumbijec Egan Bernal (Ineos Grenadiers).

Roglič je v preteklosti že zmagoval na tej preizkušnji, ki jo je dobil trikrat. Nazadnje leta 2023, pred tem pa še v 2021 in 2019.

Na letošnji izvedbi je nastopil tudi njegov moštveni sotekmovalec Jan Tratnik in končal na 69. mestu z 9:41 minute zaostanka.

Slovita enodnevna dirka sicer predstavlja prvo od treh glavnih italijanskih preizkušenj ob koncu leta. Sredi tedna bo na vrsti še preizkušnja po treh dolinah Vareseja, vrhunec pa bo spomenik po Lombardiji v soboto, 11. oktobra.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Israel Premier Tech preventino odpovedal nastop

Ob robu dogajanja na 107. izvedbi dirke, ki velja za eno najstarejših v Italiji, je bilo tudi veliko političnega dogajanja. Kot poroča italijanska agencija Ansa, je bila sprva na seznamu prijavljenih tudi ekipa Israel Premier Tech, zaradi katere je bilo na nedavni dirki po Španiji veliko protestov in prekinitev tekmovanja. 

V Emiliji so se prav tako bali, da bi se lahko ponovile akcije propalestinskih protestnikov, nekatere lokalne skupnosti so napovedale blokado cest, tudi v Bologni so nakazali, da prisotnost ekipe ni zaželena. Zato so se v ekipi nazadnje po posvetu z vodstvom dirke odločili, da ne bodo nastopili. Za zdaj pa še ni znano, ali bo ta ekipa nastopila na bližnji dirki po Lombardiji.

kolesarstvo giro dell emilia primož roglič isac del toro
Naslednji članek

Žigart do najboljše slovenske uvrstitve v zgodovini, naslov Vollering

Naslednji članek

McNulty blizu skupni zmagi na Hrvaškem, Omrzel med najboljšimi

SORODNI ČLANKI

McNulty blizu skupni zmagi na Hrvaškem, Omrzel med najboljšimi

Pogačar v lov na eno redkih zmag, ki mu še manjkajo

Roglič in Tratnik na sobotno dirko po Emiliji

KOMENTARJI (1)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
blef
04. 10. 2025 18.32
+2
Zanimivo, kako v dveh letih človek izgubi del moči in ni več povratka. Žal je konec časov ko je Primož zmagoval so pa to vseeno lepe uvrstitve. Držim pesti da še zdrži nekaj časa vseeno je bolj zanimivo, če je kak naš tam nekje.
ODGOVORI
2 0
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1256