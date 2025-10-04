Del Toru zmaga na Emiliji, Roglič na 'svoji dirki' peti

Mehičan, ki je prejšnji teden na svetovnem prvenstvu v Ruandi na cestni dirki v delu pobega sodeloval s poznejšim svetovnim prvakom Tadejem Pogačarjem, je na seznamu zmagovalcev dirke po Emiliji nasledil prav slovenskega zvezdnika.
Pogačar je lani slavil po samostojni vožnji do cilja, letos ga v Emiliji ni, saj se pripravlja na nedeljsko cestno dirko na evropskem prvenstvu. O letošnjem zmagovalcu pa je odločal dvoboj v zadnjih nekaj sto metrih, ko sta se na zahtevnem zaključnem vzponu s ciljem na San Luci udarila del Toro in Tom Pidcock, za sekundo pa je na koncu zmagal Mehičan.
Zanj je bila to že 14. zmaga v sezoni, za nagrado pa je dobil tudi tradicionalno priznanje na tej preizkušnji, velikansko mortadelo.
V prvi skupinici zasledovalcev, ki je bila na cilju pet sekund za najboljšim, je bil tudi Primož Roglič, končal je kot peti, pred njim pa sta bila še Francoz Lenny Martinez (Bahrain - Victorious) in Kolumbijec Egan Bernal (Ineos Grenadiers).
Roglič je v preteklosti že zmagoval na tej preizkušnji, ki jo je dobil trikrat. Nazadnje leta 2023, pred tem pa še v 2021 in 2019.
Na letošnji izvedbi je nastopil tudi njegov moštveni sotekmovalec Jan Tratnik in končal na 69. mestu z 9:41 minute zaostanka.
Slovita enodnevna dirka sicer predstavlja prvo od treh glavnih italijanskih preizkušenj ob koncu leta. Sredi tedna bo na vrsti še preizkušnja po treh dolinah Vareseja, vrhunec pa bo spomenik po Lombardiji v soboto, 11. oktobra.
Israel Premier Tech preventino odpovedal nastop
Ob robu dogajanja na 107. izvedbi dirke, ki velja za eno najstarejših v Italiji, je bilo tudi veliko političnega dogajanja. Kot poroča italijanska agencija Ansa, je bila sprva na seznamu prijavljenih tudi ekipa Israel Premier Tech, zaradi katere je bilo na nedavni dirki po Španiji veliko protestov in prekinitev tekmovanja.
V Emiliji so se prav tako bali, da bi se lahko ponovile akcije propalestinskih protestnikov, nekatere lokalne skupnosti so napovedale blokado cest, tudi v Bologni so nakazali, da prisotnost ekipe ni zaželena. Zato so se v ekipi nazadnje po posvetu z vodstvom dirke odločili, da ne bodo nastopili. Za zdaj pa še ni znano, ali bo ta ekipa nastopila na bližnji dirki po Lombardiji.
