Demaru sprint pete etape Gira

V skupnem seštevku je vodstvo obdržal Juan Lopez (Trek-Segafredo), ki ima še naprej 39 sekund prednosti pred Nemcem Lennardom Kämno. Peta etapa se je končala po napovedih. Strokovnjaki so pred njo napovedovali sprint glavnine, čeprav so morali sredi etape kolesarje premagati dobrih 19 kilometrov dolg vzpon druge kategorije.

A po njem je sledil spust in pretežno ravnina, tako da so lahko tekmovalci lahko popravili škodo, ki so jo naredili z vožnjo navkreber. To je uspelo Demaru, nekaterim favoritom, kot sta v sprintih venomer Mark Cavendish in Caleb Ewan, pa vendarle ne, tako da sta ostala brez sprinterskega obračuna.

"To je moja prva zmaga v sezoni. Do zdaj nisem bil zadovoljen z dosežki, imel sem tudi nekaj smole, upam, da se bo zdaj nekaj premaknilo v pravo smer. Danes se mi je vse izšlo, še zdaleč ni bilo lahko. Klanec je bil zahteven, nekaj sem na njem izgubil, a sem imel močne pomočnike, ki so me za razliko od nekaterih drugih pripeljali nazaj v glavnino. Tudi v pripravi sprinta so bili moji moštveni kolegi brezhibni in res bi bil razočaran, če se jim ne bi oddolžil z zmago," je bil po etapi vesel Demare, ki je zabeležil 85 zmago v karieri, peto na Giru in 11. na teh največjih tritedenskih dirkah. Pet jih ima s Toura in eno z Vuelte.

Domen Novak je za glavnino zaostal štiri minute in 13 sekund, zasedel 150. mesto, v skupnem seštevku je zdaj 112. (+26:28).