Demi Vollering v Šenčurju združila evropski in svetovni naslov

Za Nizozemsko je bil to že deseti naslov na 11. cestni dirki na EP, saj člani in članice na prvenstvih stare celine nastopajo šele od leta 2016. Dva naslova ima doslej tudi Lorena Wiebes. Nizozemska sprinterka je bila najboljša v letih 2022 in 2024, tudi letos pa je bila del šampionske ekipe oranžnih.

Vollering je bila evropska prvakinja že lani v Franciji, pred tednom dni pa je prvič v karieri postala tudi svetovna prvakinja v kanadskem Montrealu. Prvič v zgodovini je katera kolesarka združila oba aktualna naziva najboljše na SP in EP.

Odločilen trenutek današnje preizkušnje od Ljubljane do Šenčurja, vključno z dvema krogoma okoli Možjance, je prišel ob zadnjem prečkanju omenjenega strmega klanca. Vollering je pospešila 14,5 km pred ciljem in si do vrha privozila 20 sekund naskoka, tudi kasneje pa je brez težav ohranjala prednost.

Ciljno črto je prečkala po dobrih treh urah in 10 minutah, drugo- in tretjeuvrščeno Pieterse in Reusser pa je prehitela za pet sekund.

Slovenke so stik z najboljšimi izgubile v prvem od dveh krogov takoj po začetku vzpona na Možjanco. Nastopile so Špela Kern, Nika Bobnar in Tjaša Sušnik.

V nedeljo bodo za konec cestnih preizkušenj EP v Sloveniji nastopile še mladinke (9.00), vrhunec pa bo cestna dirka članov z osmimi Slovenci.