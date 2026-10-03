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Kolesarstvo

Demi Vollering v Šenčurju združila evropski in svetovni naslov

Šenčur, 03. 10. 2026 17.03 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
STA
Demi Vollering

Nizozemka Demi Vollering je na evropskem prvenstvu v cestnem kolesarstvu v Sloveniji osvojila zlato kolajno. Po naslovu svetovne prvakinje je zdaj 29-letnica še drugič zapovrstjo postala najboljša na stari celini. Srebrna je bila po 130 km trase od Ljubljane do Šenčurja še ena Nizozemka Puck Pieterse, bronasta pa Švicarka Marlen Reusser.

Vollering je bila evropska prvakinja že lani v Franciji, pred tednom dni pa je prvič v karieri postala tudi svetovna prvakinja v kanadskem Montrealu. Prvič v zgodovini je katera kolesarka združila oba aktualna naziva najboljše na SP in EP.

Za Nizozemsko je bil to že deseti naslov na 11. cestni dirki na EP, saj člani in članice na prvenstvih stare celine nastopajo šele od leta 2016. Dva naslova ima doslej tudi Lorena Wiebes. Nizozemska sprinterka je bila najboljša v letih 2022 in 2024, tudi letos pa je bila del šampionske ekipe oranžnih.

Demi Vollering
Demi Vollering
FOTO: Profimedia

Odločilen trenutek današnje preizkušnje od Ljubljane do Šenčurja, vključno z dvema krogoma okoli Možjance, je prišel ob zadnjem prečkanju omenjenega strmega klanca. Vollering je pospešila 14,5 km pred ciljem in si do vrha privozila 20 sekund naskoka, tudi kasneje pa je brez težav ohranjala prednost.

Ciljno črto je prečkala po dobrih treh urah in 10 minutah, drugo- in tretjeuvrščeno Pieterse in Reusser pa je prehitela za pet sekund.

Slovenke so stik z najboljšimi izgubile v prvem od dveh krogov takoj po začetku vzpona na Možjanco. Nastopile so Špela Kern, Nika Bobnar in Tjaša Sušnik.

V nedeljo bodo za konec cestnih preizkušenj EP v Sloveniji nastopile še mladinke (9.00), vrhunec pa bo cestna dirka članov z osmimi Slovenci.

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