Demi Vollering zmagovalka drugega ženskega Toura

Demi Vollering je največji korak k zmagi storila v sobotni kraljevski etapi na prelaz Tourmalet. Tam je tekmice ugnala za skoraj dve minuti in s prepričljivo prednostjo začela osmo in zadnjo etapo ženskega Toura. Tudi v tej je bila pri vrhu, zaostala je le za dvakratno zaporedno evropsko prvakinjo v vožnji na čas Marlen Reusser. Ta je slavila 21. zmago v karieri s časom 29:15 minute. Vollelringova je na drugem mestu zaostala deset sekund, tretje mesto je pripadlo Belgijki Lotte Kopecky (SD Worx) z zaostankom 38 sekund. Volleringova je v skupnem seštevku zanesljivo slavila, potem ko je bila lani druga na prvem ženskem Touru. Nova različica tekmovanja je namreč nastala po tem, ko je izvedbo prevzel organizacijski odbor Aso, ki bdi nad moško različico francoske pentlje. Lanska zmagovalka, Nizozemka Annemiek van Vleuten (Movistar), je bila tokrat skupno četrta, potem ko je bila na zadnjem kronometru šele 14. (+1:41). Za rojakinjo je po osmih etapah zaostala 3:59 minute. Pred njo sta v skupnem seštevku končali še drugouvrščena Lotte Kopecky, ki je na podlagi uvrstitev ugnala tretjeuvrščeno Poljakinjo Katarzyno Niewiadoma (Canyon/SRAM), ki je prav tako kot Belgijka v seštevku zaostala 3:03 minute. Edina Slovenka na dirki Špela Kern (Cofidis) je odstopila pred tretjo etapo. V drugi je namreč padla in si poškodovala zapestje.

Naslednja postaja za najboljše kolesarke bo svetovno prvenstvo v Glasgowu. Vožnja na čas bo na sporedu 10. avgusta, cestna preizkušnja pa bo na vrsti tri dni pozneje.