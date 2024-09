Van Aert z lahkoto do hat-tricka etapnih zmag

OGLAS

V razgibani etapi je trajalo zelo dolgo, preden je glavnina popustila v lovu na peterico ubežnikov. Med njimi se je znašel tudi Wout van Aert, ki pa je imel v zadnjih 60 km pred sabo še zelo zahteven del trase s tremi preostalimi vzponi. Kljub temu pa je bil prav 29-letni Belgijec tisti, ki je napadel pred začetkom zadnjega vzpona in s sabo odpeljal Quentina Pacherja (Groupama-FDJ). V ozadju so preostali ubežniki skušali pokriti razliko, a je bila dvojica v ospredju premočna. Po prečkanju zadnjega klanca sta skupaj do cilja pripeljala Van Aert in Pacher, pričakovano pa Francoz ni imel možnosti v zaključku proti zeleni majici najboljšega po točkah. Belgijec je slavil tretjič na letošnji Vuelti in skupno 12. na tritedenskih dirkah. V karieri je zdaj zvezdnik kolesarstva tik pred jubilejno 50. zmago, zbral jih je namreč 49. Drugi v etapi je bil Pacher, ki ni sprintal in je zaostal tri sekunde. 32-letnik tako ostaja brez poklicne zmage. Z zaostankom dveh minut je kot tretji ciljno črto prečkal Španec Marc Soler (UAE Team Emirates).

"Ni pogosto, da lahko zmagam na dirkah, kjer me obiščejo. To zmagi doda še poseben draž, res je lepo," je o snidenju z družino po koncu etape za organizatorje Vuelte dejal Van Aert. Kasneje je na odru za zmagovalce poziral z obema sinoma. "Cilj je bil priti v beg, a sem imel na prvem vzponu takoj po startu veliko težav. Skorajda sem se že vdal. Poskusil sem še enkrat pred vrhom, a tudi kasneje smo se morali še 50 km boriti, da smo prišli do nekaj prednosti," je nato še dogajanje v etapi pospremil izjemni Belgijec. "Iskreno sem imel prednost v zadnjem delu etape, saj so kolesarji, ki so boljši v klanec, do takrat porabili že veliko moči. Posledično mi je uspelo slaviti," je hitro dirkanje v prvem delu etape ocenil Van Aert.

Wout van Aert je slavil na 10. etapi dirke po Španiji FOTO: Profimedia icon-expand