Deževna napoved za dirko Liege–Bastogne–Liege: bo Pogačar slavil z večminutno prednostjo

Tadej Pogačar je pred 12 meseci dirko začel kot glavni favorit ob dvakratnem zaporednem zmagovalcu, Belgijcu Remcu Evenepoelu (Soudal-Quick Step), a se v prvi polovici trase znašel na tleh po padcu na spustu pri veliki hitrosti. Takoj po odstopu je bilo jasno, da si je huje poškodoval zapestje, kar so hitro potrdili iz njegove ekipe. Po operaciji je ob večtedenskem okrevanju izgubil dragocen čas za priprave na dirko po Franciji, ki jo je pozneje za Dancem Jonasom Vingegaardom (Visma-Lease a Bike) končal na drugem mestu, a s precejšnjim zaostankom.

Tokrat pa je nesreča udarila pri njegovih tekmecih. Evenepoel je bil udeležen v hudem padcu na dirki po Baskiji, pri čemer si je zlomil lopatico in ključnico, Vingegaard, ki sicer ni imel načrtovanega nastopa v Liegeu, pa je po pnevmotoraksu, zlomu reber in ključnice šele po 12 dneh zapustil bolnišnico. Na baskovskih cestah je na tleh pristal tudi slovenski as Primož Roglič (Bora-hansgrohe), a jo odnesel brez zlomov. Vseeno pa se je ob bolečinah in številnih odrgninah 34-letni Kisovčan odločil, da letos na Liegeu ne nastopi, potem ko je to dirko dobil leta 2020. Pogačar, zmagovalec te preizkušnje leta 2021, ima tako nekoliko bolj odprto pot do zmage, njegov največji tekmec pa bo bržčas nizozemski as Mathieu van der Poel (Alpecin-Deceuninck). Ta sicer na ardenskih klasikah doslej ni posegel po večjih uspehih, leta 2020 je bil šesti, a je letos formo tempiral za celoten marec in april. Brez večjih težav je dobil prestižni klasiki po Flandriji in Pariz–Roubaix ter števec zmag na spomenikih pomaknil na šest. "Vedno se rad vračam v Liege. Tu je start ene mojih ljubših dirk," je sprva dejal prvi kolesar na svetu Pogačar.

S Pogačarjem sta tako med najuspešnejšimi kolesarji svoje generacije. Na večni lestvici je van der Poel s šestimi zmagami deseti, Pogačar pa z enim uspehom manj 17. Vseeno pa Liege–Bastogne–Liege s številnimi strmimi klanci brez tlakovcev bolj ustreza Pogačarju. Ta bo skušal s svojo ekipo po preverjenem receptu narekovati močan ritem do zadnjih izpostavljenih klancev, ali pa bo znova skušal tekmece presenetiti prej, kot je to storil na letošnji dirki Strade Bianche s kar 81-kilometrskim napadom. "Tu sem dosegal lepe uspehe in tu se vedno znova odlično počutim. Gre za eno najtežjih dirk, zato mi je še toliko ljubša," še pravi 25-letni kolesar, jasno prvi favorit dirke, ki ima tudi slabe spomine na zloglasno dirko. Enkrat jo je zaradi družinskih razlogov izpustil, lani pa je tu padel, si huje poškodoval zapestje in težave z roko vlekel skozi celo sezono. Pogačar je prav tako kot van der Poel spomladi dirkal sijajno in ima ob svojem imenu že šest zmag. Povsem je prevladoval na dirki po Kataloniji in tam zbral štiri etapne zmage na poti do skupnega slavja, prepričljivo pa je slavil tudi na makadamskih cestah v okolici Siene. "Za nami so odlične višinske priprave. Narejena je baza za Giro in lahko tudi potrdim, da sem v dobri formi. Komaj čakam na nedeljski start. To bo tudi generalka za Dirko po Italiji," je zaključil kolesarski superšampion.

Spomin na dirko leta 2021: Tadej Pogačar, Julian Alaphilippe in David Gaudu na podelitvi najboljšim po dirki Liege–Bastogne–Liege FOTO: AP icon-expand

Zadnjih nekaj tednov se je v Sierra Nevadi pripravljal na visoki nadmorski višini, saj ga po Liegeu čaka prvi nastop na dirki po Italiji. Ta se bo začela 4. maja. Pogačar in van der Poel sta na nasprotnih koncih načrtovanja forme. Nizozemec jo že dlje časa drži na visoki ravni, čeprav na domači dirki Amstel Gold v nedeljo na podobnem profilu trase, kot bo v nedeljo v okolici Liegea, ni posegel po visokih mestih, Slovenec pa bo skušal podobno kot v zadnjih letih Evenepoel naravnost z višinskih priprav postaviti temelje za kasnejši Giro.

Ob obeh bo nastopilo še precej odličnih kolesarjev, in sicer Francoza Kevin Vauquelin (Arkea-B&B Hotels) in Benoit Cosnefroy (Decathlon AG2R), Rus Aleksandr Vlasov (Bora-hansgrohe), Ekvadorec Richard Carapaz (EF Education-EasyPost), Danec Mattias Skjelmose (Lidl-Trek), Belgijec Tiesj Benoot (Visma-Lease a Bike), Britanec Simon Yates (Jayco-AlUla) in še nekateri drugi. Pod posebnim drobnogledom bosta tudi zmagovalca Amstel Golda in Valonske puščice, Britanca Tom Pidcock (Ineos Grenadiers) in Stephen Williams (Israel-Premier Tech) Od Slovencev bo zagotovo na startu vsaj še Domen Novak (UAE Team Emirates), bolj nejasen je nastop Mateja Mohoriča (Bahrain-Victorious). Devetindvajsetletnik je namreč padel na dirki po Flandriji in potreboval nekaj šivov. Tudi pozneje se ni počutil najbolje in je izpustil tudi njemu ljubo dirko Pariz–Roubaix.

Tadej Pogačar FOTO: AP icon-expand

Mohorič je doslej najvišje v Liegeu posegel leta 2020, ko je končal kot četrti. Takrat je po vratolomnem spustu s klanca Roche-aux-Faucons ujel vodilno četverico, a nato ni imel moči, da bi jih presenetil še v sprintu. Takrat je tudi zavoljo nepopustljivosti ob koncu slavil Roglič, tretje mesto pa je pripadlo Pogačarju. Ta je nato leto pozneje v sprintu peterice kolesarjev prehitel tokrat odsotnega Francoza Juliana Alaphilippa in prvič slavil na spomenikih. Od takrat ima Pogačar še tri zmage po Lombardiji (2021, 2022, 2023) in zmago po Flandriji (2023). S šesto zmago bi Pogačar med aktivnimi kolesarji ujel van der Poela, nihče od preostalih pa nima več kot dveh zmag. V Liegeu je največkrat zmagal sloviti Belgijec Eddy Merckx, in sicer petkrat. Merckx, ki se je vrnil domov po operaciji črevesja, je tudi rekorder po številu zmag na spomenikih z neulovljivimi 19 uspehi.

Remco Evenepoel je slavil na zadnjih dveh dirkah. FOTO: AP icon-expand