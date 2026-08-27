Dilema pred 6. etapo: bo Pogačar ubral obrambno taktiko ali bo spet napadel?

Če bo želel zmagati, mu bo najbrž to težko preprečiti, obstaja pa vendarle možnost, da bo tokrat bolj preudaren in bo glede na cilje, ki jih še ima v sezoni, bolj rezerviran in ne bo kolesaril na vso moč. Nekateri menijo, da si želi želi že prvem delu dirke prikolesariti veliko prednost, še večjo kot so zdaj tri minute in 21 sekund, drugi pa so spet prepričani, da bo v lov na zvišanje razlike krenil pozneje, za to bo še veliko možnosti.
Šesta etapa bo vsebovala štiri kategorizirane vzpone. Po dobrih 40 kilometrih bo vzpon druge, po dobrih 60 čaka kolesarje vzpon tretje kategorije, na teh klancih se napada najboljšega kolesarja na svetu ne pričakuje. Že nekoliko bolj verjeten bi bil njegov napad na tretjem vzponu, prav tako druge kategorije, še najbolj ustrezen za slovo od zasledovalcev pa bo zadnji vzpon prve kategorije. Ta bo dolg devet kilometrov, njegova povprečna naklonina pa bo 7 odstotna. Cilja etape ne bo na vrhu vzpona, ampak bo po njem še spust in nekaj ravnine.
Zanimivo bo videti, kako se bosta v etapi odrezala tudi Primož Roglič in Jakob Omrzel. Oba sta do zdaj kar nekoliko presenetila. Roglič, ki je imel pred dirko težave s poškodbo, je Pogačarjev prvi zasledovalec in na dozdajšnjih vzponih ni imel nikakršnih težav.
Navdušil je svoje navijače in tudi delodajalce, vsi upajo, da bi do konca lahko zadržal mesto na stopničkah. Kar nekoliko v senci zvezdnikov slovenskega kolesarstva pa ostaja mladi Omrzel, ki se na svojem debiju na največjih dirkah prav tako drži odlično, trenutno je na 20. mestu.
Razlike med najboljšimi, ki se bržkone borijo za drugo mesto, pa so še majhne, tako da bi lahko že šesta etapa poskrbela za spremembe.
V kolesarstvu se vzponi kategorizirajo glede na njihovo težavnost, ki jo določajo dolžina, naklonina in položaj vzpona v etapi. Kategorije segajo od četrte (najlažji vzponi) do prve in nato posebne kategorije (t.i. 'hors catégorie'), ki predstavlja najbolj strme in dolge vzpone. Ta sistem pomaga pri dodeljevanju točk za gorsko majico in daje gledalcem ter ekipam predstavo o tem, kako zahteven bo določen del trase.
Primož Roglič je eden najuspešnejših slovenskih kolesarjev v zgodovini, ki je s svojimi dosežki ključno prispeval k prepoznavnosti Slovenije kot kolesarske velesile. Preden se je posvetil kolesarstvu, je bil uspešen smučarski skakalec. V svoji kolesarski karieri je večkrat zmagal na prestižni dirki po Španiji (Vuelta a España) in dosegel številne zmage na enotedenskih ter enodnevnih dirkah svetovne serije, s čimer se je utrdil med najboljšimi kolesarji za etapne dirke na svetu.
Dirka po Španiji, znana tudi kot Vuelta, je ena izmed treh kolesarskih dirk 'Grand Tour', skupaj z dirko po Franciji (Tour de France) in dirko po Italiji (Giro d'Italia). Te tri dirke veljajo za najprestižnejše in najtežje etapne preizkušnje na svetu. Vuelta se tradicionalno odvija v poznem poletju in je znana po svojem zahtevnem terenu, pogosto ekstremnih temperaturah in zelo strmih zaključnih vzponih, zaradi česar je ključna preizkušnja za kolesarje, ki se borijo za vrhunske uvrstitve v sezoni.
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