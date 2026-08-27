Dilema pred 6. etapo: bo Pogačar ubral obrambno taktiko ali bo spet napadel?

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Če bo želel zmagati, mu bo najbrž to težko preprečiti, obstaja pa vendarle možnost, da bo tokrat bolj preudaren in bo glede na cilje, ki jih še ima v sezoni, bolj rezerviran in ne bo kolesaril na vso moč. Nekateri menijo, da si želi želi že prvem delu dirke prikolesariti veliko prednost, še večjo kot so zdaj tri minute in 21 sekund, drugi pa so spet prepričani, da bo v lov na zvišanje razlike krenil pozneje, za to bo še veliko možnosti.

Šesta etapa bo vsebovala štiri kategorizirane vzpone. Po dobrih 40 kilometrih bo vzpon druge, po dobrih 60 čaka kolesarje vzpon tretje kategorije, na teh klancih se napada najboljšega kolesarja na svetu ne pričakuje. Že nekoliko bolj verjeten bi bil njegov napad na tretjem vzponu, prav tako druge kategorije, še najbolj ustrezen za slovo od zasledovalcev pa bo zadnji vzpon prve kategorije. Ta bo dolg devet kilometrov, njegova povprečna naklonina pa bo 7 odstotna. Cilja etape ne bo na vrhu vzpona, ampak bo po njem še spust in nekaj ravnine.

Tadej Pogačar FOTO: Profimedia

Zanimivo bo videti, kako se bosta v etapi odrezala tudi Primož Roglič in Jakob Omrzel. Oba sta do zdaj kar nekoliko presenetila. Roglič, ki je imel pred dirko težave s poškodbo, je Pogačarjev prvi zasledovalec in na dozdajšnjih vzponih ni imel nikakršnih težav.

Navdušil je svoje navijače in tudi delodajalce, vsi upajo, da bi do konca lahko zadržal mesto na stopničkah. Kar nekoliko v senci zvezdnikov slovenskega kolesarstva pa ostaja mladi Omrzel, ki se na svojem debiju na največjih dirkah prav tako drži odlično, trenutno je na 20. mestu.

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Razlike med najboljšimi, ki se bržkone borijo za drugo mesto, pa so še majhne, tako da bi lahko že šesta etapa poskrbela za spremembe.

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