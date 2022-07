Dilema zasledovalcev: takoj napasti Pogačarja ali staviti na izčrpavanje?

Prvič na 109. izvedbi dirke po Franciji jih čaka vzpon najvišje, ekstra kategorije. In to ne zgolj eden. Za ogrevanje se bodo zapeljali na Lacets de Montvernier. Klanec druge kategorije sam po sebi ni nič posebnega, a je na zemljevidu mnogih navijačev, predvsem pa režiserjev televizijskih prenosov, zapisan zaradi svoje slikovitosti.

Na dobri polovici 151 kilometrov dolge trase bo karavana prečkala prelaz Telegraph prve kategorije, od koder se bo po krajšem spustu cesta hitro zopet postavila navkreber. Kolesarji bodo obiskali najvišjo točko letošnje trase Col du Galibier na višini 2642 metrov. Eden od najbolj kultnih vrhov v svetu kolesarstva bo na sporedu tudi dan kasneje, ko se bodo nanj povzpeli z druge strani.

A Galibier bo tako v sredo kot četrtek v senci sklepnih vzponov. V sredo bo ta čast pripadla prelazu Granon, ki so ga organizatorji šele drugič in prvič po letu 1986 vključili v dirko. O njegovi zahtevnosti dovolj pove naslednji podatek: v prvem od enajstih kilometrov vzpona povprečni naklon znaša 8,2 odstotka. Vsi ostali kilometri so strmejši. Vrhunec je na sredini, ko tri km zapored naklon ne pade pod deset odstotkov.