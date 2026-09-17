Bomo v Sloveniji kmalu gostili legendarno kolesarsko dirko po Franciji?

Anže Logar je pojasnil, da je bila delegacija danes skupaj s predstavniki ministrstva za gospodarstvo, delo in šport na trasah, ki jih je slovenska stran za zdaj predvidela za uvodne etape francoske pentlje. "Danes imamo skupno večerjo in verjamem, da bomo dorekli nekaj gabaritov," je dejal Logar. Računa, da bo v petek, ko se bo Christian Prudhomme sestal tudi s predsednikom vlade Janezom Janšo, že več jasno in da bodo z vodstvom dirke našli skupne točke. "Naša želja je, da se v prihodnjih letih enkrat prvi trije dnevi Toura odvijejo v Sloveniji," je dejal Logar. "Zelo jasna želja zanesenjakov, tistih, ki spremljamo Tour, je, da glede na izjemne dosežke slovenskih kolesarjev tudi v Sloveniji vzamemo košček tega spektakla," je poudaril. Zato je vesel, da lahko nadaljuje pogovore o tem z vodstvom dirke po Franciji.

Tadej Pogačar FOTO: Profimedia

Meni, da je Slovenija kolesarski narod. Prepričan je, da bi lahko ministrstvo v povezavi z gostovanjem znamenite dirke v Sloveniji oblikovalo kar nekaj programov, ki bi močno pospešili slovenski turizem in šport. Finančni stroški, povezani s startom Toura v Sloveniji, se mu ob tem zdijo drugotnega pomena. "Pripeljati športni dogodek takšnih dimenzij v Slovenijo ima številne multiplikativne učinke, ki presegajo investicijski vložek," je poudaril. Pojasnil je, da si z njim želijo povezati dogajanje tudi v letih pred prihodom Toura v Slovenijo, da bi spodbujali kolesarstvo in zdrav način življenja ter da bi Slovenija postala kolesarska destinacija s turizmom z visoko dodano vrednostjo.

Primož Roglič FOTO: Profimedia