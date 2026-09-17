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Kolesarstvo

Bomo v Sloveniji kmalu gostili legendarno kolesarsko dirko po Franciji?

Kranjska Gora, 17. 09. 2026 19.00 pred 1 uro 2 min branja 1

Avtor:
STA K.I.
Dirka po Franciji se bo leta 2028 začela v Reimsu.

V Sloveniji se danes in v petek mudi vodstvo kolesarske dirke po Franciji. Minister za gospodarstvo, delo in šport Anže Logar je ob srečanju z direktorjem Tour de Francea Christianom Prudhommom v Kranjski Gori izrazil upanje, da se bodo v prihodnjih dneh in tednih dogovorili, da bi Slovenija v enem od prihodnjih let gostila uvodne etape Toura.

Anže Logar je pojasnil, da je bila delegacija danes skupaj s predstavniki ministrstva za gospodarstvo, delo in šport na trasah, ki jih je slovenska stran za zdaj predvidela za uvodne etape francoske pentlje.

"Danes imamo skupno večerjo in verjamem, da bomo dorekli nekaj gabaritov," je dejal Logar. Računa, da bo v petek, ko se bo Christian Prudhomme sestal tudi s predsednikom vlade Janezom Janšo, že več jasno in da bodo z vodstvom dirke našli skupne točke. "Naša želja je, da se v prihodnjih letih enkrat prvi trije dnevi Toura odvijejo v Sloveniji," je dejal Logar. "Zelo jasna želja zanesenjakov, tistih, ki spremljamo Tour, je, da glede na izjemne dosežke slovenskih kolesarjev tudi v Sloveniji vzamemo košček tega spektakla," je poudaril. Zato je vesel, da lahko nadaljuje pogovore o tem z vodstvom dirke po Franciji.

Tadej Pogačar
Tadej Pogačar
FOTO: Profimedia

Meni, da je Slovenija kolesarski narod. Prepričan je, da bi lahko ministrstvo v povezavi z gostovanjem znamenite dirke v Sloveniji oblikovalo kar nekaj programov, ki bi močno pospešili slovenski turizem in šport. Finančni stroški, povezani s startom Toura v Sloveniji, se mu ob tem zdijo drugotnega pomena.

"Pripeljati športni dogodek takšnih dimenzij v Slovenijo ima številne multiplikativne učinke, ki presegajo investicijski vložek," je poudaril. Pojasnil je, da si z njim želijo povezati dogajanje tudi v letih pred prihodom Toura v Slovenijo, da bi spodbujali kolesarstvo in zdrav način življenja ter da bi Slovenija postala kolesarska destinacija s turizmom z visoko dodano vrednostjo.

Primož Roglič
Primož Roglič
FOTO: Profimedia

Kot je znano, je prejšnji predsednik vlade Robert Golob julija lani Prudhommu predal pismo o nameri za organizacijo začetka Toura v Sloveniji leta 2029. Pri tem je izpostavil ključno vlogo slovenskih zvezdnikov za popularizacijo tega športa v Sloveniji. V pismu o nameri je prejšnja slovenska vlada s partnerji pripravila tudi brošuro s predlogom treh tras, ki bi jih gostila Slovenija.

V brošuri so prvo etapo predvideli od Novega mesta do Ljubljane, po profilu pa bi bila namenjena sprinterjem. Druga, bolj razgibana, bi kolesarje peljala od Nove Gorice do Portoroža, medtem ko naj bi bil v tretji start v Kranju in cilj na Vršiču.

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Piko2
17. 09. 2026 20.05
Ne razumem. Če je dirka po Franciji, kako je lahko v Sloveniji?
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