Direktor Vuelte: Ekipe Israel-Premier Tech ne moremo kar izključiti

Tehnični direktor kolesarske dirke po Španiji Kiko Garcia je po sredini kaotični 11. etapi v Bilbau s številnimi propalestinskimi protesti dejal, da iščejo rešitve glede morebitnega nadaljevanja ali odstopa ekipe Israel-Premier Tech.

Ekipo Israel-Premier Tech vseskozi spremlja policija. FOTO: Profimedia icon-expand

Kiko Garcia je imel doslej več sestankov z izraelsko ekipo, a se vodstvo dirke namesto ekipe ne more odločiti, med drugim piše L'Equipe. Sredino etapo v Bilbau in okolici so morali po protestih propalestinskih organizacij, ki imajo v Baskiji zaradi zgodovinske solidarnosti do palestinskega gibanja ogromno članov in pristašev, skrajšati in brez zmagovalca končati tri kilometre pred ciljno črto. Okoli te je bilo namreč veliko protestnikov. Na ciljni ravnini so ti rušili in potiskali ograje na cesto ter skušali ustaviti kolesarje, pri čemer so tvegali tako svoje kot zdravje vseh tekmovalcev, je v izjavah po dirki dejal Garcia. "Lahko si predstavljate, da je bilo za vse zelo težko. Vedeli smo, da bi lahko prišlo do protestov, a nas je številčnost protestnikov presenetila ob prvem prečkanju ciljne črte (38 km pred ciljem, op. a.)," je dogajanje sprva opisal Garcia. Organizatorji so imeli dve možnosti, bodisi odpovedati celotno etapo bodisi dirkati naprej in številnim navijačem ob cesti vseeno ponuditi določeno vrsto dirkanja. "Vse ekipe so se strinjale z drugo opcijo, potem ko smo z njimi opravili pogovore med etapo," je dodal Garcia.

Moramo delati vse, da zaščitimo kolesarje

Glede prihodnjih dni je bil malce zadržan: "Menim, da je bil današnji dan (sreda, op. a.) glede tega najbolj zapleten. Če se ne bi odzvali, bi se protesti nadaljevali. Moramo se držati pravil. Sodelovanje ekipe Israel-Premier Tech je obvezno, glede tega se ne moremo izreči, moramo pa delati vse, da zaščitimo kolesarje, ekipe in seveda samo dirko. In tukaj smo. Naredili bomo vse, da nadaljujemo dirko in spektakel." Garcia je namignil, da bodo tudi v prihodnjih dneh imeli sestanke, potem ko ni šlo za prvi primer nevarnih protestov na letošnji Vuelti. V peti etapi so protestniki s panojem ustavili Israel-Premier Tech med njihovim ekipnim kronometrom. V torkovi etapi pa so protestniki povzročili padec Italijana Simoneja Petillija, ki ga je slednji prestal z lažjimi poškodbami. "Vem, da položaj ni najboljši, ampak v deseti etapi sem padel zaradi protestov na cesti. Prosim vas, smo le kolesarji in opravljamo svoje delo, ampak če se bo to nadaljevalo, naša varnost ni zagotovljena. Poškodoval sem se ob padcu pri 50 km/h, kar ni ravno lepo. Želimo le dirkati," je na Instagramu zapisal nesrečni Italijan. Pod njegovo objavo se je sicer zvrstilo ogromno negativnih komentarjev, kar dodatno oriše zapletenost in občutljivost trenutnega stanja na relaciji Izrael-Palestina.

Na kolesarski dirki po Španiji se etapa v Bilbau ni končala na predvidenem cilju. V rdeči majici vodilnega je ostal Danec Jonas Vingegaard. FOTO: AP icon-expand

Prioriteta je varnost vseh vpletenih

Garcia se je odzval tudi na namigovanja, da so mnogi kolesarji na izraelsko ekipo že pred današnjo etapo naslovili prošnjo, da sama odstopi od dirke. "O tem smo se pogovorili s krovno zvezo Uci, še preden smo prišli v Španijo. Trenutno ni sprememb, a upam, da bo do kakšne odločitve prišlo kmalu, saj čas beži," je bil zadržan tehnični direktor španske pentlje. Dodal je, da ne ve, ali bo Mednarodna kolesarska zveza povlekla potezo in se odločila odstraniti ekipo z Vuelte zaradi varnosti ostalih tekmovalcev. "Na neki točki je treba pretehtati, ali bomo zaščitili dirko, kot je Vuelta, ali ekipo," je v izjavi za zbrane medije v Bilbau dejal Garcia in hitro dodal: "Ne razumite mojih besed napak, skrbi me za varnost vseh vpletenih. To je prioriteta. Ampak tukaj se vrtimo v krogu. Vemo, kaj se dogaja, a ne moremo sprejeti teh odločitev. Nekdo pa jih bo na neki točki moral."

Propalestinski protestniki na Vuelti FOTO: Profimedia icon-expand

'Več kot to ne moremo storiti'

Garancij za to, ali bo Israel-Premier Tech lahko končal Vuelto v Madridu konec naslednjega tedna, ni mogel dati. "To morate vprašati njih. Tega v pravilih ni, ne moremo se odločiti sami. Kdo lahko izključi Maccabi Tel Aviv iz košarkarske evrolige? Real Madrid? Ne, to lahko stori zgolj krovna zveza. Govorili smo z ekipo, opravili dolge razgovore in sestanke. Več ne moremo storiti," je še dodal Garcia.

Pidcock: Mnogi so se raje zadržali, kot da bi povedali svoje mnenje

O protestih je po etapi spregovoril tudi Britanec Tom Pidcock (Q36,5), ki skupno zaseda tretje mesto in bi bil v sredo v boju za etapno zmago, če vmes ne bi posegli protestniki. "Ne vem, če takšno početje pomaga. To, da kolesarje spravljajo v nevarnost, ne bo pomagalo njihovemu poslanstvu. Seveda imajo pravico protestirati proti vsemu, vendar ni prava pot, da nas s tem ogrožajo," je dejal Britanec, ki ima 56 sekund zaostanka za vodilnim Dancem Jonasom Vingegaardom (Visma-Lease a Bike). "Ni enostavno. Mislim, da so organizatorji storili vse, da bi se kolesarji počutili varno. Ne želim pa se politično vpletati, saj bom sicer pristal v težavah," je dodal Pidcock.

