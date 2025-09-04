Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športi KolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Ljubezen po domačeMasterChefPrijavi se Voyo
Kolesarstvo

Direktor Vuelte: Ekipe Israel-Premier Tech ne moremo kar izključiti

Bilbao, 04. 09. 2025 08.46 | Posodobljeno pred 45 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 4 min
Avtor
STA
Komentarji
22

Tehnični direktor kolesarske dirke po Španiji Kiko Garcia je po sredini kaotični 11. etapi v Bilbau s številnimi propalestinskimi protesti dejal, da iščejo rešitve glede morebitnega nadaljevanja ali odstopa ekipe Israel-Premier Tech.

Ekipo Israel-Premier Tech vseskozi spremlja policija.
Ekipo Israel-Premier Tech vseskozi spremlja policija. FOTO: Profimedia

Kiko Garcia je imel doslej več sestankov z izraelsko ekipo, a se vodstvo dirke namesto ekipe ne more odločiti, med drugim piše L'Equipe.

Sredino etapo v Bilbau in okolici so morali po protestih propalestinskih organizacij, ki imajo v Baskiji zaradi zgodovinske solidarnosti do palestinskega gibanja ogromno članov in pristašev, skrajšati in brez zmagovalca končati tri kilometre pred ciljno črto. Okoli te je bilo namreč veliko protestnikov.

Na ciljni ravnini so ti rušili in potiskali ograje na cesto ter skušali ustaviti kolesarje, pri čemer so tvegali tako svoje kot zdravje vseh tekmovalcev, je v izjavah po dirki dejal Garcia.

"Lahko si predstavljate, da je bilo za vse zelo težko. Vedeli smo, da bi lahko prišlo do protestov, a nas je številčnost protestnikov presenetila ob prvem prečkanju ciljne črte (38 km pred ciljem, op. a.)," je dogajanje sprva opisal Garcia.

Organizatorji so imeli dve možnosti, bodisi odpovedati celotno etapo bodisi dirkati naprej in številnim navijačem ob cesti vseeno ponuditi določeno vrsto dirkanja. "Vse ekipe so se strinjale z drugo opcijo, potem ko smo z njimi opravili pogovore med etapo," je dodal Garcia.

Preberi še Dramatičen zaključek v Bilbau: protestniki so preprečili zaključek etape

Moramo delati vse, da zaščitimo kolesarje

Glede prihodnjih dni je bil malce zadržan: "Menim, da je bil današnji dan (sreda, op. a.) glede tega najbolj zapleten. Če se ne bi odzvali, bi se protesti nadaljevali. Moramo se držati pravil. Sodelovanje ekipe Israel-Premier Tech je obvezno, glede tega se ne moremo izreči, moramo pa delati vse, da zaščitimo kolesarje, ekipe in seveda samo dirko. In tukaj smo. Naredili bomo vse, da nadaljujemo dirko in spektakel."

Garcia je namignil, da bodo tudi v prihodnjih dneh imeli sestanke, potem ko ni šlo za prvi primer nevarnih protestov na letošnji Vuelti.

V peti etapi so protestniki s panojem ustavili Israel-Premier Tech med njihovim ekipnim kronometrom. V torkovi etapi pa so protestniki povzročili padec Italijana Simoneja Petillija, ki ga je slednji prestal z lažjimi poškodbami.

"Vem, da položaj ni najboljši, ampak v deseti etapi sem padel zaradi protestov na cesti. Prosim vas, smo le kolesarji in opravljamo svoje delo, ampak če se bo to nadaljevalo, naša varnost ni zagotovljena. Poškodoval sem se ob padcu pri 50 km/h, kar ni ravno lepo. Želimo le dirkati," je na Instagramu zapisal nesrečni Italijan.

Pod njegovo objavo se je sicer zvrstilo ogromno negativnih komentarjev, kar dodatno oriše zapletenost in občutljivost trenutnega stanja na relaciji Izrael-Palestina.

Na kolesarski dirki po Španiji se etapa v Bilbau ni končala na predvidenem cilju. V rdeči majici vodilnega je ostal Danec Jonas Vingegaard.
Na kolesarski dirki po Španiji se etapa v Bilbau ni končala na predvidenem cilju. V rdeči majici vodilnega je ostal Danec Jonas Vingegaard. FOTO: AP

Prioriteta je varnost vseh vpletenih

Garcia se je odzval tudi na namigovanja, da so mnogi kolesarji na izraelsko ekipo že pred današnjo etapo naslovili prošnjo, da sama odstopi od dirke. "O tem smo se pogovorili s krovno zvezo Uci, še preden smo prišli v Španijo. Trenutno ni sprememb, a upam, da bo do kakšne odločitve prišlo kmalu, saj čas beži," je bil zadržan tehnični direktor španske pentlje.

Dodal je, da ne ve, ali bo Mednarodna kolesarska zveza povlekla potezo in se odločila odstraniti ekipo z Vuelte zaradi varnosti ostalih tekmovalcev.

"Na neki točki je treba pretehtati, ali bomo zaščitili dirko, kot je Vuelta, ali ekipo," je v izjavi za zbrane medije v Bilbau dejal Garcia in hitro dodal: "Ne razumite mojih besed napak, skrbi me za varnost vseh vpletenih. To je prioriteta. Ampak tukaj se vrtimo v krogu. Vemo, kaj se dogaja, a ne moremo sprejeti teh odločitev. Nekdo pa jih bo na neki točki moral."

Propalestinski protestniki na Vuelti
Propalestinski protestniki na Vuelti FOTO: Profimedia

'Več kot to ne moremo storiti'

Garancij za to, ali bo Israel-Premier Tech lahko končal Vuelto v Madridu konec naslednjega tedna, ni mogel dati. "To morate vprašati njih. Tega v pravilih ni, ne moremo se odločiti sami. Kdo lahko izključi Maccabi Tel Aviv iz košarkarske evrolige? Real Madrid? Ne, to lahko stori zgolj krovna zveza. Govorili smo z ekipo, opravili dolge razgovore in sestanke. Več ne moremo storiti," je še dodal Garcia.

Pidcock: Mnogi so se raje zadržali, kot da bi povedali svoje mnenje

O protestih je po etapi spregovoril tudi Britanec Tom Pidcock (Q36,5), ki skupno zaseda tretje mesto in bi bil v sredo v boju za etapno zmago, če vmes ne bi posegli protestniki.

"Ne vem, če takšno početje pomaga. To, da kolesarje spravljajo v nevarnost, ne bo pomagalo njihovemu poslanstvu. Seveda imajo pravico protestirati proti vsemu, vendar ni prava pot, da nas s tem ogrožajo," je dejal Britanec, ki ima 56 sekund zaostanka za vodilnim Dancem Jonasom Vingegaardom (Visma-Lease a Bike).

"Ni enostavno. Mislim, da so organizatorji storili vse, da bi se kolesarji počutili varno. Ne želim pa se politično vpletati, saj bom sicer pristal v težavah," je dodal Pidcock.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

"Menim, da so se mnogi kolesarji na dirki raje zadržali, kot da bi javno podali svoja mnenja, toda v glavnini je včasih prav strašljivo. Dokler je naša varnost na prvem mestu, lahko nadaljujemo dirkanje. S tem namenom smo tukaj," je še dejal Pidcock.

Danes bo na sporedu 12. etapa od Lareda do Los Corrales de Buelne (144,9 km). Gre za kratko etapo z dvema kategoriziranima klancema, zadnjega na Collada de Brenes (7 km/7,9 %) bodo prečkali slabih 23 km pred ciljem.

Na dirki nastopata tudi dva Slovenca, Gal Glivar (Alpecin-Deceuninck) in Domen Novak (UAE Team Emirates-XRG), ki pa ne dirkata na skupni seštevek.

vuelta israel premier tech kolesarstvo dirka po španiji kike garcia
Naslednji članek

Dramatičen zaključek v Bilbau: protestniki so preprečili zaključek etape

SORODNI ČLANKI

Dramatičen zaključek v Bilbau: protestniki so preprečili zaključek etape

Odmevna uvrstitev Govekarja na drugi etapi dirke po Britaniji

Vinu etapa, Vingegaard v skupno vodstvo na dirki po Španiji

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
KOMENTARJI (22)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
severnik
04. 09. 2025 09.41
V zapor s protestniki.
ODGOVORI
0 0
BELAN
04. 09. 2025 09.40
Protestnike bi rezal kot junce
ODGOVORI
0 0
mali.mato
04. 09. 2025 09.40
+2
Angažirajte policijo in vojsko in vsakega izgrednika v arest!
ODGOVORI
2 0
Leonardo R
04. 09. 2025 09.31
+6
Kot, da so navadni ljudje krivi za vojno. Te protestniki imajo sprane, še tiste tako male možgane.
ODGOVORI
8 2
Nidani
04. 09. 2025 09.34
-6
Kaj pa tebi ni jasno...🤣😂
ODGOVORI
0 6
Leonardo R
04. 09. 2025 09.37
+2
Jaz ne vidim Židou, da delajo "lumparije" po Evropi. Vidim samo muslimane.
ODGOVORI
2 0
Nidani
04. 09. 2025 09.29
+0
Če politika in vojna nima nič s športom, zakaj prepoved Rusiji?
ODGOVORI
4 4
severnik
04. 09. 2025 09.41
to se pa strinjam
ODGOVORI
0 0
veneti
04. 09. 2025 09.28
+6
kolk mi že gre na živce ta propaganda. Cel arabski svet pusti da se to dogaja samo da dobijo svojo propagando. res na bruhanje mi gre ko vidim te zastave in migrante ki ne delajo in hočejo uničiti države ki so jih sprejele.
ODGOVORI
8 2
Nidani
04. 09. 2025 09.32
-7
Migranti so prišli delat in zaslužit, ne pa uničevat! To je pogruntavščina desnih skrajnežev!
ODGOVORI
1 8
ŠeVednoPlešem
04. 09. 2025 09.34
-3
Kdo ne dela ???? Kaj je s tabo ? Izraelci JIM ne pustijo delat, uničujejo oljčne nasede, kmetijstvo, vinograde Palestincev, betonirajo vodnjake, da ne morejo piti vode in jo uporabljati za kmetijstvo ... itd. Gre za staroselce. Palestinci so staroselci v Palestini. Meni to deluje kopija avstrijskega znašanja nad Slovenci na Koroškem, ali pa fašističnega na Primorskem ... ko so naselili v Slovenskih krajih italijanske naseljence z juga Italija ..
ODGOVORI
1 4
Srebrnl breg
04. 09. 2025 09.23
+3
Vsa podpora za kolesarje in Izrael.
ODGOVORI
6 3
Nace Štremljasti
04. 09. 2025 09.22
-12
bravo protestniki,samo tako naprej
ODGOVORI
4 16
FIRBCA
04. 09. 2025 09.19
-8
oooo saj je bilo ze karnekaj agresorskih dejanj po svetu od drzav, ko so bili tisti cas na tekmovanjih no Rusi ne. Naj bo za vse agresorje enako.
ODGOVORI
1 9
skuripanda burns
04. 09. 2025 09.17
+12
Vsakega s palestinsko zastavo ob progi takoj v zapor, pa bo.
ODGOVORI
16 4
sinjebradec
04. 09. 2025 09.17
-11
pa ne samo to ,žide je treba zključit iz bančništva in ekonomije !
ODGOVORI
2 13
Balki300 let Sinjebradec zov
04. 09. 2025 09.23
Kaj.
ODGOVORI
0 0
JP2022
04. 09. 2025 09.15
-6
Mislim enako kot komarec. Ne vidim težave. Rusi že dolgo ne morejo nastopat pod svojo zastavo. Torej se ukine še Izraelce.
ODGOVORI
2 8
skuripanda burns
04. 09. 2025 09.17
+8
Zakaj bi bil problem legitimna zastava obstoječe države v ekipi legitimnih športnikov, ki legalno tekmujejo, ni pa problem nelegitimna zastava neobstoječe države, ki jo vihrajo zdraharji in nasilneži ob progi?
ODGOVORI
9 1
Wolfman
04. 09. 2025 09.15
-8
Takoj izključite ali suspendirati izraelsko ekipo, saj ni vredno riskirati s kolesarji, ki niso Izraelci. Izrael je treba izključitiu iz vseh športnih prireditev po Evropi. Takoj, pri tej priči, ta trenutek, ....
ODGOVORI
2 10
skuripanda burns
04. 09. 2025 09.18
+12
Ne, takoj je treba prepovedati uporabo palestinske zastave v Evropi.
ODGOVORI
13 1
komarec
04. 09. 2025 09.05
-6
Ruske športnike se je brez problema izključilo iz vseh tekmovanj, tako, da ne ga lomit da se ne da, če se noče se ne more.
ODGOVORI
3 9
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Ljubezen po domačeMasterChefPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1198