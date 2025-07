Dirka kot gospod, neobremenjen z rezultatom

Bilo je krepko pred startom 18. etape kolesarske dirke po Franciji. Ko so se kolone vozil, kombijev ekip, predvsem pa kolesarjev vile na Col de la Loze. V Courchevelu pod smučarskimi skakalnicami pa glavni trener slovenskih skakalcev Robert Hrgota v družbi soproge Talite in sinka, ki ga je nosil v kenguruju (nosilki). Jasno, prišel je podpret svojega velikega prijatelja, dolgoletnega sostanovalca iz kranjskega internata Primoža Rogliča . Kisovčana, s katerim sta preživela veliko nepozabnih trenutkov na in izven skakalnic, bila drug drugemu opora, edino, kot je po legendarnem Giru 2023 v pogovoru priznal Hrgota: " Škoda, da nismo kakšno več ušpičili. " Danes je Velenjčan s stalnim prebivališčem v Kranju njegov velik podpornik, z nestrpnostjo je čakal na dan, ko je imel prvi Slovenec z zmago na francoski pentlji priložnost, da bi ogrozil tretjeuvrščenega v generalni razvrstitvi dirke, klubskega kolega Floriana Lipowitza .

Glede na število slovenskih zastav na zadnjih sedmih kilometrih poti na vrh prelaza, kjer je leta 2020 zaostal zgolj za Miguelom Angelom Lopezom , ni bilo dvoma, da bo neskončno motiviran. Že beg je razkril, da si želi na koncu narediti nekaj škode, in glede na videno je jasno, da zgublja stik z najboljšimi, kar pa še ne pomeni, da ni sposoben uvrstitve na zmagovalni oder v generalni razvrstitvi. Ali bodo v ekipi to dovolili, je drugo vprašanje, glede na to, da imajo dolgoročne namene z novim zvezdnikom kolesarske karavane Lipowitzem.

Ni skrivnost, da bi Primož Roglič nastopanje pred kamero z veseljem zamenjal za najzahtevnejši trening ali pa etapo z najzahtevnejšimi klanci, ki jih je prevozil v karieri. Priznam, nisem pričakoval, da bo včeraj po etapi, ko smo se po luknjah, ki jih je imel močno omejen medijski prostor, prebijali do sogovornikov, zaustavil pred našo kamero. Živo rdeče oči in izčrpan obraz so govorili, da je pustil na cesti vse, kar je imel, da komaj čaka na človeka, ki mu bo prinesel topla oblačila, napitke, okrepčilo, predvsem pa da gre nekam na toplo. Vse to je dočakal v obdobju naslednje ure, morda še kakšno testiranje, saj je bil med zadnjimi, če ne zadnji, ki je zapuščal 2304 metrov visok prelaz. Na sovoznikovem sedežu kombija ekipe Red Bull Bora Hansgrohe.

Mahal, odprl okno, stisnil roko. Tudi sodelavcema Davidu in Marku. In nas opozoril, naj se oblečemo: "Pa dol s hriba, da ne boste zboleli." Tako očetovsko, zrelo. Takšno, kot je njegovo dirkanje na letošnjem Touru. Ali bo to zadostovalo za več od trenutnega 5. mesta v generalni razvrstitvi? Ta hip se zdi za Rogliča to manj pomembno od vsakega trenutka uživanja na kolesu, na največji dirki na svetu, kjer bo ostal neskončno priljubljen ... tudi če mu ne uspe tisto nekaj, kar si želijo njegovi podporniki.