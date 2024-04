Roglič na drugi etapi varno pripeljal v cilj v času zmagovalca

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Štirje ubežniki, Alexis Vuillermoz, Enekoitz Azparren, Jetse Bol in Xabier Azparren, so bili ujeti dobrih 12 km pred ciljem, nato pa se je pričel boj ekip za najboljši položaj pred samim zaključkom dirke. Deževne razmere so poskrbele za nekatere padce v zadnjih kilometrih, katerih žrtev je bil tudi Tao Geoghegan Hart (Lidl-Trek), nesrečen pripetljaj pa je prepolovil glavnino.

Etapa, na kateri so stavnice prednost napovedovale redkim sprinterjem, je dobil Francoz Paul Lapeira (Decathlon AG2R), ki je slavil pred Samuelejem Battistello (Astana) in Louisem Vervaekejem (Soudal-Quick Step). Slovenski kolesar Primož Roglič (BORA - hansgrohe) se pri zaključnem sprintu ni uspel prebiti v pozicijo, s katere bi lahko napadel še drugo etapno zmago. Kljub temu je povečal prednost pred prvim zasledovalcem, saj je Jay Vine (UAE Team Emirates) nekoliko zaostal za zmagovalno skupino.