Do konca etape še nekaj kilometrov in sprinterski zaključek

V skupnem seštevku ima Tadej Pogačar kar 3:09 minute naskoka pred Dancem Jonasom Vinegegaardom in 5:19 pred tretjeuvrščenim Belgijcem Remcom Evenepoelom. Vsi ostali zaostajajo že 11 minut in več. Slovenski as je na dobri poti, da si po letih 2020 in 2021 še tretjič zagotovi zmago na francoski pentlji, a zadnji teden prinaša številne pasti na poti do Nice.