V ospredju trije ubežniki, Pogačar padel, a brez težav nadaljeval

Tadej Pogačar je v petek prvič vozil z rumeno majico in jo ubranil na najboljši možen način – z etapno zmago.

Trasa 186 kilometrov dolge osme etape od Doleja do Lozane je bila pisana na kožo ubežnikom. Štiri kategorizirani vzponi, dva tretje in dva četrte kategorije. Obenem so organizatorji etapo umestili med dve gorski (po prvi v petek v nedeljo sledi še druga, op. a.), tako da je bilo pričakovati, da bodo favoriti za rumeno majico tokrat nekoliko štedili z močmi.

Že od začetka smo spremljali poskuse pobegov, a je glavnina narekovala precej visok tempo. Zmotil je ni niti skupinski padec, v katerega se je ujel tudi trenutno vodilni Tadej Pogačar, ki je na srečo nadaljeval brez večjih posledic. Naposled se je le izoblikovala ubežna skupina, v kateri so bili Mattia Cattaneo (Quick Step Alpha Vinyl), Fred Wright (Bahrain Victorious) in Frederik Frison (Lotto Soudal). Njihova največja prednost je znašala tri minute in pol.