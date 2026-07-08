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Še 95 km: Veistroffer dobre tri minute pred glavnino

Pau, 08. 07. 2026 15.05 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
A.M.
Dirka po Franciji

Na dirki po Franciji je na sporedu peta etapa. Gre za ravninsko preizkušnjo v dolžini 158,3 kilometra, ki se razteza od Lannemezana do Paua. V rumeni majici vozi Torstein Træen, slovenski as Tadej Pogačar pa je na četrtem mestu (+7:53). Današnja etapa, ki se utegne končati s sprintom, se bo končala okrog 18. ure.

Nemudoma po začetku pete etape je domačin Baptiste Veistroffer (Lotto Intermarche) uresničil svojo napoved in glavnini hitro zbežal za dobre tri minute. Debitant na tritedenskih dirkah prigarano prednost še naprej uspešno brani, 95 km pred ciljem glavnina za njim zaostaja za dobre tri minute.

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