Dirka po Franciji se bo začela v Veliki Britaniji

Kapitan letala je po vzletu pozdravil potnike: "Sedaj letimo že na višini 9000 m, vreme je čudovito ..." Nenadoma pa se je slišal pilotov krik: "Aaaaaaaaaaaaaa!" in v letalu je dve minuti vladala mrtva tišina. Končno se je kapitan spet javil: "V redu, dragi potniki. Oprostite za prekinitev, toda stevardesa me je po nesreči polila z vročo kavo po hlačah. Videti bi morali, kakšne imam zdaj moje bele hlače spredaj!" In se je oglasil nekdo od potnikov: "Vi bi morali videti, kakšne so moje bele hlače zadaj!"