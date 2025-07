Pogačar je več kot šampion. Cenimo ga, dokler ga imamo

Tadej Pogačar ni le najboljši kolesar svoje generacije, je športnik, kakršnega doživiš enkrat na 50 let. Takšnega športnega genija, zmagovalca, človeka, ki združuje samozavest, talent in značaj, Slovenija še ni imela. In ne vemo, kdaj ga bo spet. Občudujejo ga celo največji tekmeci, prav tako tudi nasprotni navijači.