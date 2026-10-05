Dirka po Italiji naj bi se leta 2027 začela v Trstu

Uradna trasa Dirke po Italiji 2027 bo razkrita 3. novembra v Rimu, vendar se v italijanskih medijih že pojavljajo vse bolj konkretne informacije o poteku dirke. Po poročanju lokalnih tržaških medijev naj bi se italijanska pentlja začela v Trstu, prva etapa naj bi kolesarje vodila tudi čez slovensko ozemlje, nato pa se vrnila v Trst.

Tudi druga etapa naj bi potekala v Furlaniji - Julijski krajini, njen cilj pa naj bi bil v Pordenonu, ki bo leta 2027 nosil naziv italijanske kulturne prestolnice.