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Kolesarstvo

Dirka po Italiji naj bi se leta 2027 začela v Trstu

Trst, 05. 10. 2026 15.18 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
Š.Z.
Giro 12. etapa

Vse glasnejše so govorice, da se bo prihodnja Dirka po Italiji začela v naši neposredni bližini – v Trstu. Italijanska pentlja naj bi leta 2027 zavila tudi na slovenske ceste. Na dokončno potrditev bo treba počakati do 3. novembra, ko bo uradna trasa Gira predstavljena v Rimu.

Trst
Trst
FOTO: Profimedia

Uradna trasa Dirke po Italiji 2027 bo razkrita 3. novembra v Rimu, vendar se v italijanskih medijih že pojavljajo vse bolj konkretne informacije o poteku dirke. Po poročanju lokalnih tržaških medijev naj bi se italijanska pentlja začela v Trstu, prva etapa naj bi kolesarje vodila tudi čez slovensko ozemlje, nato pa se vrnila v Trst.

Tudi druga etapa naj bi potekala v Furlaniji - Julijski krajini, njen cilj pa naj bi bil v Pordenonu, ki bo leta 2027 nosil naziv italijanske kulturne prestolnice.

Dirka po Italiji
Dirka po Italiji
FOTO: Profimedia

V nadaljevanju naj bi se dirka pomaknila proti jugu, ob jadranski obali prečkala Apenine in nadaljevala proti Neaplju. Nato naj bi se trasa ob tirenski obali usmerila proti severu, skozi Toskano, Ligurijo in Piemont, preden bi se Giro v zaključku znova vrnil proti severovzhodu Italije.

Če bodo informacije potrjene, bodo leta 2027 v Furlaniji - Julijski krajini potekale kar tri etape Gira. Regija naj bi za gostiteljstvo dirke plačala skoraj 10 milijonov evrov, kar ji zagotavlja pomembno vlogo pri naslednji izvedbi rožnate pentlje.

Trst bi moral veliki start Gira gostiti že leta 2025, vendar je takrat organizacijo uvodnih etap dobila Albanija. Dve leti pozneje se bo tako največja italijanska kolesarska dirka očitno vendarle vrnila v Trst.

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