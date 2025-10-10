Dirka po Italiji se bo naslednje leto začela v Bolgariji

Italijanska pentlja bo prihodnje leto na sporedu med 9. in 31. majem. "Maja letos smo začeli v Albaniji, naslednje leto bomo startali v Bolgariji," je ob robu športnega festivala, ki ga organizira Gazzetta dello Sport, izjavil Urbano Cairo, ne da bi navedel nadaljnje podrobnosti. "Ti večji odhodi iz tujine imajo pozitiven vpliv tako v državah, kjer začnemo, kot tudi na Italijane, ki odkrivajo nova ozemlja. Spodbujamo italijanski izvoz, Giro je ambasador športa po svetu," je dejal Cairo.

Giro se bo šestnajstič v svoji zgodovini začel v tujini. Od leta 2010 se ta trend povečuje s starti iz Nizozemske (2010, 2016), Danske (2012), Velike Britanije (2014), Izraela (2018), Madžarske (2022) in Albanije (2025).