Dirka po Italiji bo tudi v znamenju štirih Slovencev

Tadej Pogačar (UAE Team Emirates) je pred pričetkom Gira v izraziti vlogi favorita za zmago v skupnem seštevku. Nekako se zdi, da bosta največjo nevarnost vodilnemu na lestvici Mednarodne kolesarske zveze povzročala Geraint Thomas (Ineos Grenadiers) in Romain Bardet (dsm–firmenich PostNL).

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

"Zagotovo je glavni favorit za zmago, ampak na dirki je veliko dobrih kolesarjev. Seveda se bomo potrudili po najboljših močeh, da pridemo do zmage v generalni razvrstitvi. Zavedamo se, da bo zahteven izziv," je dejal 37-letni Thomas iz Walesa.

"Ne vem, dobro vprašanje. Dirka ima 21 etap, bomo videli," pa je na vprašanje, ali predstavlja največji izziv za Pogačarja, odgovoril Francoz Bardet.

Slovenskemu zvezdniku bo na zahtevni dirki pomagal rojak Domen Novak. "Domen je v ekipi zame zagotovo velik plus. Ne samo, da je dober voznik in pomočnik, ki da vse za ekipo, ampak pride v poštev tudi to, da govori slovensko ter se dobro razumeva. Lahko kakšno rečeva med dirko, med večerjo, zato je vse skupaj lažje," je pomoč Slovenca komentiral Pogačar.