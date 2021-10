Roglič o Lombardiji: Pri enodnevnih dirkah vedno potrebuješ tudi kanček sreče

"Sezono želim zaključiti s tem, da dam vse, kar imam. Pri enodnevnih dirkah vedno potrebuješ super formo, super dan, pa tudi kanček sreče. Bomo videli, vsi smo že utrujeni. Ko bomo prečkali ciljno črto, bomo videli, kdo ima najboljše noge," je o zadnji preizkušnji izjemnega leta 2021 povedal Primož Roglič. O iztekajoči se sezoni je dodal, da mu bo kljub padcem ostala v zelo lepem spominu. Med drugim je v Tokiu slavil naslov olimpijskega prvaka v kronometru, še tretjič je dobil dirko po Španiji, zmaga na spomeniku po Lombardiji pa bi bila zagotovo pika na i.

"Bolj je utrujena glava, kot so noge. Upam, da bodo noge dobre. Ne spadamo v ožji krog favoritov, a imamo nekaj kart, na katere lahko igramo. Upam, da se ne bo čakalo na zadnji vzpon in da se dirka odpre že prej," je napovedal Matej Mohorič. "Forma je bila ves čas podobna, celo enaka. So se pa poklopile druge stvari. Ko enkrat dobiš samozavest, da lahko posežeš po vrhu, odneseš ta moment na druge dirke in vse je lažje," je leto 2021 pokomentiral član Bahrain Victoriousa, ki pa, kot pravi, pri sebi vidi še veliko prostora za napredek.

"Še zadnja dirka, zadnji spomenik letos. Prvič dirkam po Lombardiji po tako dolgi sezoni. Dal bom vse od sebe," je bil na startu v Comu dobro razpoložen Tadej Pogačar. Letos je že osvojil dirko Liege–Bastogne–Liege, za zadnjega od petih spomenikov pa je napovedal, da se lahko zgodi praktično vse, saj gre za izjemno zahtevno preizkušnjo.