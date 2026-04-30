Pogačar od Rueja do Vucherensa v rumeni majici

Dogajanje na 79. kolesarski dirki po Romandiji se je začelo v torek s 3,2 kilometra dolgim prologom. Tadej Pogačar je tam zasedel šesto mesto, z zmago na prvi pravi etapi pa prevzel vodstvo v skupnem seštevku svoje prve večdnevne preizkušnje v sezoni.
Drugo etapo so kolesarji začeli ob 13.20, najhitrejše pa v cilju pričakujejo okrog 17. ure. V beg so se podali štirje kolesarji, ki imajo pred glavnino, v kateri je tudi najboljši kolesar sveta, slabi dve minuti prednosti.
