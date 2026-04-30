Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Liga prvakov Nogomet Formula 1 MotoGP Košarka Borilni športi Kolesarstvo Zimski športi Drugi športi
Voyo.si
Kolesarstvo
Zgodba se razvija

Pogačar od Rueja do Vucherensa v rumeni majici

Rue, 30. 04. 2026 15.45 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
A.M.
Tadej Pogačar

Na dirki po Romandiji kolesarji vozijo drugo etapo, na kateri majico vodilnega nosi Tadej Pogačar. Od Rueja do Vucherensa tekmovalce čaka razgibanih 173 kilometrov z 2700 višinskimi metri, nobeno presenečenje pa ne bi bilo, če bi tudi danes videli sprinterski konec etape.

Dogajanje na 79. kolesarski dirki po Romandiji se je začelo v torek s 3,2 kilometra dolgim prologom. Tadej Pogačar je tam zasedel šesto mesto, z zmago na prvi pravi etapi pa prevzel vodstvo v skupnem seštevku svoje prve večdnevne preizkušnje v sezoni.

Preberi še Pogačar po sprintu četverice do etapne zmage in vodstva v skupnem seštevku

Drugo etapo so kolesarji začeli ob 13.20, najhitrejše pa v cilju pričakujejo okrog 17. ure. V beg so se podali štirje kolesarji, ki imajo pred glavnino, v kateri je tudi najboljši kolesar sveta, slabi dve minuti prednosti.

Pogačar po sprintu četverice do etapne zmage in vodstva v skupnem seštevku

24ur.com Dan premora za favorite, težko delo za sprinterje?
24ur.com Pogačar na prvo ravninsko etapo v rumeni majici
24ur.com Po zahtevnih etapah na Vuelti na vrsti ravninska trasa
24ur.com Mohorič tretji na predzadnji etapi, v skupnem seštevku drugi
24ur.com Bastianini najhitrejši v kvalifikacijah, Martin tretji, Bagnaia četrti
24ur.com Pogačar spet v rumenem: Razpletlo se je točno tako, kot smo načrtovali
24ur.com Prva povsem ravninska etapa znova priložnost za sprinterje
Priporoča
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
4 koraki, ki ločijo srečne pare od vseh ostalih
zadovoljna
Portal
Videti je bila kot prava egipčanska boginja sodobnega časa
vizita
Portal
Zdravnik opozarja: Nevaren kožni simptom med pitjem alkohola, ki ga ne smete ignorirati
cekin
Portal
Primerjava stroškov: Je Hrvaška predraga za povprečnega turista?
moskisvet
Portal
Najlepše obalno mesto na svetu: Nahaja se pri naših sosedih
dominvrt
Portal
Ta majhna žival lahko resno zastrupi vašega psa
okusno
Portal
7 idej za mini sladice, popolne za piknike in zabave
voyo
Portal
Sovjetske kavbojke
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1692