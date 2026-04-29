Še 34 km: v ospredju Pogačar, Martinez in Lipowitz

Deset kilometrov po startu dirke je zbežala sedmerica kolesarjev, ki je zelo dolgo držala več kot tri minute prednosti. Prednost ubežnikov se je 50 kilometrov pred ciljem začela počasi topiti, v glavnini pa je z ostalimi člani ekipe UAE tempo narekoval Tadej Pogačar .

43 kilometrov pred ciljem so kolesarji začeli s skoraj devetkilometrskim vzponom prve kategorije na Ovronnaz, kjer je glavnina prestavila v višjo prestavo in hitro zmanjšala razliko do vodilnih. Nekaj minut pozneje se je Pogačar odločil za napad, kot prvi mu je odgovoril Primož Roglič, nato pa se mu je v ospredju pridružil Lenny Martinez.

Omenjena sta po peklenskem kilometru ujela Florian Lipowitz in Jefferson Cepeda, ki je nato hitro odpadel, tako da je v ospredju ostala trojica Pogačar, Martinez, Lipowitz.