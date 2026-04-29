Zgodba se razvija

Še 34 km: v ospredju Pogačar, Martinez in Lipowitz

Martigny, 29. 04. 2026 16.30 pred dvema minutama 1 min branja 0

A.M.
Tadej Pogačar

Potem ko je na včerajšnjem prologu Tadej Pogačar zasedel šesto mesto, Primož Roglič pa osmo, danes kolesarji na Dirki po Romandiji tekmujejo na prvi pravi etapi, ki je dolga 171 kilometrov in prinaša 2100 višinskih metrov.

Deset kilometrov po startu dirke je zbežala sedmerica kolesarjev, ki je zelo dolgo držala več kot tri minute prednosti. Prednost ubežnikov se je 50 kilometrov pred ciljem začela počasi topiti, v glavnini pa je z ostalimi člani ekipe UAE tempo narekoval Tadej Pogačar.

FOTO: Profimedia

43 kilometrov pred ciljem so kolesarji začeli s skoraj devetkilometrskim vzponom prve kategorije na Ovronnaz, kjer je glavnina prestavila v višjo prestavo in hitro zmanjšala razliko do vodilnih. Nekaj minut pozneje se je Pogačar odločil za napad, kot prvi mu je odgovoril Primož Roglič, nato pa se mu je v ospredju pridružil Lenny Martinez.

Omenjena sta po peklenskem kilometru ujela Florian Lipowitz in Jefferson Cepeda, ki je nato hitro odpadel, tako da je v ospredju ostala trojica Pogačar, Martinez, Lipowitz.

