Dirka Po Sloveniji: na sporedu pot od Majšperka do Ormoža

Drugo etapo od Velenja do Rogaške Slatine je zaznamoval zanimiv razplet, ki pa se je končal brez sprinta glavnine. Trasa je bila namreč dovolj razgibana, da je izluščila skupino sedmih najboljših kolesarjev, ki so se udarili za etapno zmago.

Po kazni za Ruija Oliveiro do zmage Švicar Christen

Preberi še Po kazni za Ruija Oliveiro do zmage Švicar Christen

V boju za skupno zmago je na dirki Po Sloveniji po zahtevni četrtkovi etapi ostalo le še okoli 50 kolesarjev, vsi ostali so si nabrali že več kot pet minut in pol zaostanka.

Na šestem mestu je 19-letni Jakob Omrzel , ki je bil v četrtek del vodilne skupine sedmih kolesarjev. Za Christenom si je po dveh etapah nabral 25 sekund zaostanka in bo danes nosil belo majico najboljšega mladega kolesarja.

Ta je po relegaciji Portugalca Ruija Oliveire na koncu pripadla Fabiu Christenu , ki ima v generalni razvrstitvi 16 sekund naskoka pred Norvežanom Andersom Johannessenom in 21 pred nekdanjim zmagovalcem dirke po Italiji, Britancem Taom Geogheganom Hartom .

FOTO: Tour of Slovenia

Danes kolesarje čaka 172 km do Ormoža. Gre za razgibano traso, ki predvsem v zadnjih 30 km ponuja zahtevnejši teren v boju za etapno zmago. 14 kilometrov do cilja bo karavana opravila vzpon do Jeruzalema. Karavana bo sicer po 130 km za dobrih 10 kilometrov zavila tudi na Hrvaško.

Start etape bo v Majšperku ob 11.12, najboljše pa organizatorji na cilju pričakujejo okoli 15.30.