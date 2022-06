Dirka po Sloveniji: Rogaška Slatina v pričakovanju skupinskega sprinta

Prva etapa od Nove Gorice do Postojne je takoj poskrbela za navdušenje kolesarskih navdušencev, ki jih je bilo ob progi pričakovano ogromno. Največ jih je bilo na vzponu Zadlog, kjer so se napadi vrstili eden za drugim. Prvi je poskušal domačin v tistih koncih Jan Tratnik, na koncu pa je vodilno skupino razredčil skok Tadeja Pogačarja, ki je do konca kolesaril skupaj z ekipnim kolegom Rafalom Majko in članom Bahran Victoriousa Domnom Novakom. Dolgo časa se jim je skušal pridružiti še Matej Mohorič, ki pa mu je pred zadnjim vzponom na Razdrto zmanjkalo moči.