Srb Rajović najhitrejši na drugi etapi

V Ormožu je zaradi padca večjega števila kolesarjev z Jeruzalema nekaj kasneje od načrtovanega prišlo do pričakovanega sprinta. Znova do cilja skupaj ni prišla celotna glavnina, saj je bil ritem ekipe Red Bull-BORA-hansgrohe premočan za veliko kolesarjev. Vse je bilo pripravljeno za novo slavje Red Bulla, potem ko je Laurence Pithie slavil v prvi etapi v Rogaški Slatini, a jih je tokrat presenetil 28-letni srbski sprinter Dušan Rajović. Dosegel je 24. zmago v karieri in šesto letos.

Drugi je bil Pithie, ki je ohranil vodstvo v skupnem seštevku, tretji pa je ciljno črto v Ormožu prečkal Grk Nikiforos Arvanitu (United Shipping). Najboljši Slovenec je bil tokrat Anže Ravbar (Factor) na 12. mestu. Varno je v času vodilnih do cilja na 31. mestu prišel Jakob Omrzel (Bahrain-Victorious) ob glavnem favoritu za skupno slavje, Nemcu Florianu Lipowitzu, še enem članu Red Bulla.

"Presenečenje?" je sprva v pogovoru z organizatorji dirke samozavestno dejal 28-letni Srb, nekdaj član Adrie Mobila (2017-2019) in Bahrain-Victoriousa (2023-2024). "Zares sem presrečen, da sem danes slavil, saj gre za eno mojih najljubših dirk v koledarju. Vselej se rad vračam na slovenske ceste. Ta zmaga mi ogromno pomeni. Več kot to, da premagam tekmece, mi pomeni zmaga v Sloveniji pred številnimi prijatelji, ki jih imam tukaj. To je res nekaj izjemnega," je dodal Rajović.