Srb Rajović najhitrejši na drugi etapi

V Ormožu je zaradi padca večjega števila kolesarjev z Jeruzalema nekaj kasneje od načrtovanega prišlo do pričakovanega sprinta. Znova do cilja skupaj ni prišla celotna glavnina, saj je bil ritem ekipe Red Bull-BORA-hansgrohe premočan za veliko kolesarjev. Vse je bilo pripravljeno za novo slavje Red Bulla, potem ko je Laurence Pithie slavil v prvi etapi v Rogaški Slatini, a jih je tokrat presenetil 28-letni srbski sprinter Dušan Rajović. Dosegel je 24. zmago v karieri in šesto letos.
Drugi je bil Pithie, ki je ohranil vodstvo v skupnem seštevku, tretji pa je ciljno črto v Ormožu prečkal Grk Nikiforos Arvanitu (United Shipping). Najboljši Slovenec je bil tokrat Anže Ravbar (Factor) na 12. mestu. Varno je v času vodilnih do cilja na 31. mestu prišel Jakob Omrzel (Bahrain-Victorious) ob glavnem favoritu za skupno slavje, Nemcu Florianu Lipowitzu, še enem članu Red Bulla.
"Presenečenje?" je sprva v pogovoru z organizatorji dirke samozavestno dejal 28-letni Srb, nekdaj član Adrie Mobila (2017-2019) in Bahrain-Victoriousa (2023-2024). "Zares sem presrečen, da sem danes slavil, saj gre za eno mojih najljubših dirk v koledarju. Vselej se rad vračam na slovenske ceste. Ta zmaga mi ogromno pomeni. Več kot to, da premagam tekmece, mi pomeni zmaga v Sloveniji pred številnimi prijatelji, ki jih imam tukaj. To je res nekaj izjemnega," je dodal Rajović.
"Zame se ni kaj veliko spremenilo, saj sem bil že tako v ospredju. Počutil sem se izjemno, zame ni bilo nobene razlike," pa je še za konec dejal glede nevtralizacije 27 km pred ciljem. Karavana se je na dirki po Sloveniji prvič podala iz Radelj ob Dravi ter nato pot nadaljevala po dravski kolesarski poti, ter dobrih deset kilometrov po Hrvaški. Cilj je bil četrtič v Ormožu, vselej do danes pa je slavil Nizozemec Dylan Groenewegen.
Etapo je pričakovano nadzorovala ekipa Red Bulla na čelu s slovenskim asom Janom Tratnikom. Znova so pripravljali teren za svojega v Sloveniji najbolj razpoloženega sprinterja Pithieja. Tokrat je za pretres na dirki poskrbel padec več kolesarjev na spustu z Jeruzalema okoli 30 km pred ciljem, zaradi česar je bilo vse zdravniško osebje iz spremljevalnih avtomobilov zasedeno. Organizatorji so po pravilih nevtralizirali dirko 27 km pred ciljem, prekinitev pa je trajala pol ure, preden so se zdravniške ekipe vrnile.
Po nadaljevanju preizkušnje se na čelu ni spremenilo nič, Red Bull je s Tratnikom nadzorovalo dogajanje v večji skupini v ospredju. V Ormož je prišla skupina okoli 50 kolesarjev in poskrbela za malce presenetljiv zaključek z nenadejanim zmagovalcem etape. V skupnem seštevku ima Pithie devet sekund naskoka pred Nizozemcem Axlom van der Tuukom (Euskaltel-Euskadi), tretji je še s sekundo več moštveni kolega Novozelandca pri Red Bullu, Belgijec Arne Marit.
V petek bo na sporedu tretja etapa od Maribora do Celja, ki bo dolga 133,5 km. Na trasi se bodo kolesarji spopadli z dvema podobno zahtevnima klancema, najprej na Planino na Pohorju (7,9 km/6,4 %) ter nato še na Celjsko kočo (7,9 km/6,2 %). Po spustu s slednje sledi še slabih 20 km ravnine do cilja v Celju.
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