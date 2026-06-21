Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
SP 2026 Nogomet Formula 1 MotoGP Košarka Borilni športi Kolesarstvo Zimski športi Drugi športi
Voyo.si
Kolesarstvo
Zgodba se razvija

Za konec slovenske pentlje klasična etapa do Novega mesta

Litija, 21. 06. 2026 12.45 pred 40 minutami 1 min branja 1

Avtor:
A.M. STA
Dirka po Sloveniji

Z etapo od Litije do Novega mesta (169,4 km) se bo končala 32. kolesarska dirka po Sloveniji. Skupno slavje se obeta enemu od obeh vodilnih kolesarjev Red Bulla, Nemcu Florianu Lipowitzu ali Italijanu Giuliu Pellizzariju, mesto na stopničkah in bela majica najboljšega mladega kolesarja pa domačemu upu Jakobu Omrzelu.

Po sobotni kraljevski četrti etapi je hierarhija na dirki jasna. Red Bull je svojo premoč dokazal, vprašanje je le, kdo od njihovih najboljših kolesarjev bo končal na vrhu. Na Vršič se je najbolj izkazal Florian Lipowitz, ki pa je na spustu nato izgubil prednost pred Giuliom Pellizzarijem. Oba sta skupaj prečkala ciljno črto v Kranjski Gori, s čimer ima Nemec pred Italijanom v skupnem seštevku štiri sekunde naskoka.

Na tretjem mestu je Jakob Omrzel, ki zaostaja 1:32 minute in je tik pred drugo zaporedno osvojitvijo bele majice najboljšega mladega kolesarja. Tokrat se mu za razliko od lani, ko je bil četrti, obeta tudi mesto na stopničkah za zmagovalce v seštevku.

Prerez zadnje etape
Prerez zadnje etape
FOTO: Dirka po Sloveniji

Kolesarje danes čaka zahtevna razgibana trasa od Litije do Novega mesta. Dolga bo 169,4 km s petimi kategoriziranimi vzponi. V zadnjih 40 km bodo morali premagati klanca na Trebelno in vse bolj tradicionalno Trško goro (1,7 km/10,5 %). Nato po spustu sledi še nekaj kilometrov do cilja na Glavnem trgu v Novem mestu. Končala se bo okoli 15.15.

kolesarstvo dirka po sloveniji peta etapa

Pogačar v kronometru premagal Van der Poela za pičlih 31 stotink

24ur.com V Piranu se je začela 31. dirka po Sloveniji
24ur.com Ob premieri cilj, letos pa v Celju start
24ur.com Dirka L'Etape v Kranju: Slovenija vse bližje Touru de France
24ur.com Kolesarska dirka po Sloveniji letos tudi na Vršič
24ur.com Pogačar bo v Barceloni potrdil zmago, štirje Slovenci na Gent-Wevelgem
24ur.com Slovenski junaki na Giro d'Italia in legendarne etape, ki so zaznamovale kolesarstvo
Moskisvet.com Veste, kdo je bil prvi zmagovalec dirke po Sloveniji?
Priporoča
  • Grill KW25 PROPLUS vrtiljak
  • Grill KW25 PROPLUS vrtiljak 2
  • Grill KW25 PROPLUS vrtiljak 3
  • Grill KW25 PROPLUS vrtiljak 4
  • Grill KW25 PROPLUS vrtiljak 5
  • Grill KW25 PROPLUS vrtiljak 6
  • Grill KW25 PROPLUS vrtiljak 7
  • Grill KW25 PROPLUS vrtiljak 8
  • Grill KW25 PROPLUS vrtiljak 9
  • Grill KW25 PROPLUS vrtiljak 10
  • Grill KW25 PROPLUS vrtiljak 11
  • Grill KW25 PROPLUS vrtiljak 12
  • Grill KW25 PROPLUS vrtiljak 13
  • Grill KW25 PROPLUS vrtiljak 14
  • Grill KW25 PROPLUS vrtiljak 15
  • Grill KW25 PROPLUS vrtiljak 16
  • Grill KW25 PROPLUS vrtiljak 17
  • Grill KW25 PROPLUS vrtiljak 18
  • Grill KW25 PROPLUS vrtiljak 19
  • Grill KW25 PROPLUS vrtiljak 20
KOMENTARJI1

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Masturbator
21. 06. 2026 13.08
Dirka po sloveniji?? A tudi to obstaja?' .)) A traja samo 21 dni? :))
Odgovori
+1
1 0
bibaleze
Portal
Ko se svet ustavi: Vplivnica o življenju po smrti sina
Ko najstnik noče na počitnice: kaj zdaj?
Ko najstnik noče na počitnice: kaj zdaj?
Pirsing med nosečnostjo – ali ga moraš odstraniti?
Pirsing med nosečnostjo – ali ga moraš odstraniti?
Kam na morje z otroki? Rovinj je top izbira za družine
Kam na morje z otroki? Rovinj je top izbira za družine
zadovoljna
Portal
Iz dneva v dan bolj zaljubljena
Tedenski horoskop: Leve čaka veliko strasti, raki čutijo povezanost z družino
Tedenski horoskop: Leve čaka veliko strasti, raki čutijo povezanost z družino
Najlepša pot ob Strunjanu: sprehod nad klifi, ki očara vsakogar
Najlepša pot ob Strunjanu: sprehod nad klifi, ki očara vsakogar
5 znamenj, ki jih čaka dolgo in mirno življenje
5 znamenj, ki jih čaka dolgo in mirno življenje
vizita
Portal
Borila se je s hudim nočnim potenjem in izgubo spomina: 'Mislila sem, da imam raka'
4 navade, ki razkrivajo prikrito težavo z alkoholom
4 navade, ki razkrivajo prikrito težavo z alkoholom
Se počutite nenavadno utrujeni? Morda gre za opozorilo telesa
Se počutite nenavadno utrujeni? Morda gre za opozorilo telesa
Vročina lahko spremeni krvni tlak: teh simptomov ne ignorirajte
Vročina lahko spremeni krvni tlak: teh simptomov ne ignorirajte
cekin
Portal
Kampiranje na Hrvaškem dražje kot hotel?
Tri znamenja, ki bodo do avgusta dala odpoved
Tri znamenja, ki bodo do avgusta dala odpoved
Na samopostrežnih blagajnah vas opazujejo bolj, kot si mislite: trgovci vidijo skoraj vse
Na samopostrežnih blagajnah vas opazujejo bolj, kot si mislite: trgovci vidijo skoraj vse
Bi vas zaposlil eden največjih podjetnikov vseh časov?
Bi vas zaposlil eden največjih podjetnikov vseh časov?
moskisvet
Portal
Orgije v hotelih, afere s piloti in drzne ponudbe potnikov: nekdanja stevardesa razkrila skrivnosti
Opozorilo za turiste: hotel s petimi zvezdicami v Egiptu ni enak tistemu v Italiji ali Grčiji
Opozorilo za turiste: hotel s petimi zvezdicami v Egiptu ni enak tistemu v Italiji ali Grčiji
Plenice v prvih vrstah koncertov: Bizarna navada gorečih oboževalcev
Plenice v prvih vrstah koncertov: Bizarna navada gorečih oboževalcev
Šele po 40. letu se pokaže njihov pravi učinek: zdravnik svari pred temi živili
Šele po 40. letu se pokaže njihov pravi učinek: zdravnik svari pred temi živili
dominvrt
Portal
Kaj vaša vhodna vrata razkrivajo o vas?
Katere rastline izbrati za zeleno oazo v vaši kopalnici?
Katere rastline izbrati za zeleno oazo v vaši kopalnici?
Ta star trik vrtnarjev deluje še danes: steklenica zaliva rastline namesto vas
Ta star trik vrtnarjev deluje še danes: steklenica zaliva rastline namesto vas
Nekoč nogometni idol, danes čebelar: David Beckham navdušil z novo strastjo
Nekoč nogometni idol, danes čebelar: David Beckham navdušil z novo strastjo
okusno
Portal
Nov način priprave krompirja navdušuje splet: rezultat je božanska slana pita
Pecivo, ki je hkrati puhasto in kremasto: trik je v načinu peke
Pecivo, ki je hkrati puhasto in kremasto: trik je v načinu peke
Najboljši bučkini polpeti tega poletja
Najboljši bučkini polpeti tega poletja
Vse na enem pekaču: 5 poletnih kosil, ki navdušijo brez dolgega kuhanja
Vse na enem pekaču: 5 poletnih kosil, ki navdušijo brez dolgega kuhanja
voyo
Portal
Zlo med nami: Zgodbe preživelih
Ja, Chef!
Ja, Chef!
Vojna za OnlyFans
Vojna za OnlyFans
Kriminalne zgodbe s Saro Volčič
Kriminalne zgodbe s Saro Volčič
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1763