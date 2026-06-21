Za konec slovenske pentlje klasična etapa do Novega mesta

Po sobotni kraljevski četrti etapi je hierarhija na dirki jasna. Red Bull je svojo premoč dokazal, vprašanje je le, kdo od njihovih najboljših kolesarjev bo končal na vrhu. Na Vršič se je najbolj izkazal Florian Lipowitz, ki pa je na spustu nato izgubil prednost pred Giuliom Pellizzarijem. Oba sta skupaj prečkala ciljno črto v Kranjski Gori, s čimer ima Nemec pred Italijanom v skupnem seštevku štiri sekunde naskoka.

Na tretjem mestu je Jakob Omrzel, ki zaostaja 1:32 minute in je tik pred drugo zaporedno osvojitvijo bele majice najboljšega mladega kolesarja. Tokrat se mu za razliko od lani, ko je bil četrti, obeta tudi mesto na stopničkah za zmagovalce v seštevku.