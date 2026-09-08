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Zgodba se razvija

Še 70 km: Pet ubežnikov dobro minuto pred glavnino

Cortegana, 08. 09. 2026 15.25 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
A.M.
Kolesarji na 13. etapi dirke po Španiji

Kolesarji se na dirki po Španiji merijo na 181 kilometrski etapi od Cortegane do Palos de la Frontere. V skupnem seštevku je Primož Roglič na tretjem mestu (+2:10), Jakob Omrzel pa na šestem (+6:14). Uvodna preizkušnja zadnjega tedna letošnje Vuelte bo postregla s skoraj 2.000 višinskimi metri.

Po dobrih 30 kilometrih etape si je peterica ubežnikov (Valentin Madouas, Kevin Vermaerke, Simon Dalby, Roland Thalmann in Jasha Sütterlin) privozila dve minuti in pol prednosti pred glavnino. Lep čas so držali omenjeno prednost, po 90 kilometrih preizkušnje pa je znašala minuto in pol. Veliko večino višincev so kolesarji premagali prav v prvi polovici etape. Ob koncu zahtevnejšega dela je tempo navila ekipa Visma-Lease a Bike, na čelu glavnine pa sta bila Steven Kruijswijk in Jorgen Nordhagen.

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kolesarstvo dirka po španiji 16. etapa primož roglič jakob omrzel

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