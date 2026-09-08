Po dobrih 30 kilometrih etape si je peterica ubežnikov (Valentin Madouas, Kevin Vermaerke, Simon Dalby, Roland Thalmann in Jasha Sütterlin) privozila dve minuti in pol prednosti pred glavnino. Lep čas so držali omenjeno prednost, po 90 kilometrih preizkušnje pa je znašala minuto in pol. Veliko večino višincev so kolesarji premagali prav v prvi polovici etape. Ob koncu zahtevnejšega dela je tempo navila ekipa Visma-Lease a Bike, na čelu glavnine pa sta bila Steven Kruijswijk in Jorgen Nordhagen.
Še 70 km: Pet ubežnikov dobro minuto pred glavnino
Kolesarji se na dirki po Španiji merijo na 181 kilometrski etapi od Cortegane do Palos de la Frontere. V skupnem seštevku je Primož Roglič na tretjem mestu (+2:10), Jakob Omrzel pa na šestem (+6:14). Uvodna preizkušnja zadnjega tedna letošnje Vuelte bo postregla s skoraj 2.000 višinskimi metri.
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