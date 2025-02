Merlier najboljši na šesti etapi, Pogačar mirno v glavnini

Etapa je tokrat zelo zanesljivo pripadla Timu Merlierju . Evropski prvak je slavil že dan prej, danes pa je vpisal 54. zmago v karieri in četrto letos. "Raje bi bil varnejši v zaključku, a znašel sem se v gneči kolesarjev za sprinterskimi vlaki. Našel sem luknjo in skušal presenetiti ostale. Ker je bil cilj v veter v prsi, trenutno zelo trpim," je zmago pospremil 32-letni evropski prvak.

"Ne, danes sem ostal miren in se nisem vpletal v beg," je najprej po mirni etapi za organizatorje dirke dejal Pogačar. "Le odštevali smo sekunde in kilometre do konca ter se skušali malo pogovarjati v glavnini. Lepo je bilo voziti skozi mesto, toda morali smo biti vsaj malce pozorni, saj je bilo na cesti veliko ovir in neravnin," je o današnjem dogajanju razlagal Pogačar, v etapi 43.

Drugo mesto je v sprintu pripadlo Belgijcu Jasperju Philipsenu (Alpecin-Deceuninck), tretje pa Italijanu Jonathanu Milanu (Lidl-Trek).

Luka Mezgec (Jayco AlUla) je po padcu kapetana ekipe, Nizozemca Dylana Groenewegna, in posledičnem odstopu tokrat v sprintu pomagal Nemcu Maxu Walscheidu. Ta je zasedel četrto mesto. Tretji slovenski predstavnik na dirki Domen Novak pa je bil v službi svojega kapetana Pogačarja. V skupnem seštevku Novak in Mezgec ne krojita mest pri vrhu.

V nedeljo bo na vrsti še zadnja etapa po ZAE od Al Aina do vrha na Džebel Hafitu (10,8 km/6,7 %). Če bo Pogačar zadržal prednost, bo še tretjič v karieri osvojil to preizkušnjo svetovne serije. Slavil je že v letih 2021 in 2022.

"Ne sanjam o Džebel Hafitu, mogoče bom začel o tem razmišljati kasneje, a to bo izziv za jutrišnji dan. To je domača dirka ekipe in v čast mi je, da dirkam tukaj ter sem vselej v dobri formi in se borim za zmage. Rdeča barva je lepa, všeč mi je," je še dodal slovenski as, ki mu v karieri manjka še ena majica rdeče barve, tista na dirki po Španiji.