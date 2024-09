UAE prednost ubežnikov stopila že pod minuto in pol

S pobegom so poskušali Michael Leonard (Ineos Grenadiers), Gil Gelders (Soudal Quick-Step) in Dries de Bondt (Decathlon AG2R La Mondiale). Ubežna skupinica si je v prvi polovici dirke privozila že lepo prednost, 90 kilometrov pred koncem pa je ta padla pod tri minute.

FOTO: Grands Prix Cyclistes de Québec et de Montréal

Vanj se bo poskušal vmešati tudi Tadej Pogačar (UAE Emirates), ki se je po zmagi na dirki po Franciji po slabih dveh mesecih premora v petek vrnil v tekmovalni pogon. Na preizkušnji za VN Quebeca je bil vse do konca v igri za zmago, na koncu pa je vknjižil 7. mesto.

Matthews do zmage v Quebecu, Pogačarjevi napadi neuspešni

Slovenski as je priznal, da bi moral napasti že prej, in s tem preprečiti ciljni sprint, v katerem je ostal brez možnosti za uvrstitev na zmagovalni oder. Današnja dirka za VN Montreala pa mu tako ponuja priložnost za popravni izpit in vrnitev na najvišjo stopničko.