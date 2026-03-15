Dirko dveh morij dobil del Toro, Roglič skupno peti

Isaac del Toro FOTO: Profimedia

Prišlo pa je do spremembe na drugem mestu skupnega seštevka. Američan Matteo Jorgenson (Visma Lease a Bike) je po zaslugi odbitka treh bonifikacijskih sekund za zmago na vmesnem cilju za dve sekundi prehitel domačega aduta Giulia Pellizzarija, ki je tako padel na tretje mesto. Njegov moštveni kolega pri ekipi Red Bull-Bora-hansgrohe Primož Roglič je etapo končal v glavnini, zasedel je 44. mesto, skupno pa je dirko končal na petem mestu. Za zmagovalcem je zaostal minuto in 21 sekund, za tretjim mestom pa 39 sekund.

Primož Roglič na dirki Tirreno-Adriatico FOTO: Profimedia

V glavnini sta tokrat etapo končala tudi Jan Tratnik (115. mesto) in Domen Novak (125.), ki pa se tudi zaradi vloge pomočnikov v svojih ekipah nista imela lastnih apetitov v skupnem seštevku. Tako je Tratnik dirko končal na 97. (+58:21), Novak pa na 122. mestu (+10:09:37). Del Toro, ki je vpisal 25. zmago v karieri, je zmagal tudi v razvrstitvi za najboljšega mladega kolesarja, najboljši je bil tudi v razvrstitvi po točkah.

