Kolesarstvo

'Dirko občudujem od malih nog, zato je zmaga še toliko bolj posebna'

Ženeva, 03. 05. 2026 17.16 pred 1 uro 2 min branja 16

Lu.M
Lu.M
Tadej Pogačar

Tadej Pogačar nadaljuje s svojo nadvlado v svetu vrhunskega kolesarstva. Neverjetni Slovenec je konkurenco prvič v karieri pokoril na dirki po Romandiji, kjer je osvojil štiri od petih etap in povsem zasluženo prišel do velikega zmagoslavja. 27-letnik je bil z zmago pričakovano navdušen, zdaj pa svoj fokus uperja proti dirki po Franciji, ki sledi poleti.

Tadej Pogačar na skoraj 180 kilometrov dolgi trasi od Lucensa do Leysina ni nujno ciljal na etapno zmago, bolj ga je zanimalo končno slavje. A okoliščine so velelvale, da je izjemni Slovenec na zadnjem vzponu pokazal vso svojo dirkaško veličino. Najbližji zasledovalec Florian Lipowitz je sprožil močan in intenziven napad, s katerim je želel skočiti na vrh skupnega seštevka, a 27-letnik iz Klanca pri Komendi je bil kos vsemu, kar je imel Nemec za ponuditi.

"Za mano je težka dirka. Bahrain nam je pomagal, tudi oni so se borili za zmago. Celoten dan smo držali dober tempo. Na vzponu je Lipowitz dobro napadel, a na srečo sem mu bil kos. Zelo zgodaj je sprožil udarec in bitko sva bila vse do ciljne črte," je zgodovinsko prvo karierno zmago v Romandiji takoj po dirki pokomentiral odlični Pogačar.

Dirka po Romandiji velja za eno bolj prestižnih enotedenskih dirk, Slovenec pa je svojo priljubljenost v idilični švicarski pokrajini občutil tudi na svoji koži: "Nisem vedel, kaj pričakovati, z izidom sem več kot zadovoljen. Vsaka zmaga je enako pomembna, vesel sem, da sem uspel nagraditi dobro delo naše ekipe. Prizorišče v Švici je neverjetno. Posebej mi je všeč, da nas je tekom tedna spremljalo veliko otrok, to je bilo zelo lepo videti. V veliko zadovoljstvo mi je bilo dirkati po Romandiji. Dirko po Romandiji sem občudoval vse od malih nog, zato je še toliko bolj posebno končno zmagati tukaj."

KOMENTARJI16

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

Noleani
03. 05. 2026 18.27
Bravo ta mal Pogi. Cestitke in poklon šampionu.
Slovenec007
03. 05. 2026 18.19
Komj čakam TDF!!!
robinhud
03. 05. 2026 18.14
pri rbh so rabili vodonošo ampak so denar zelo slabo naložili !
robinhud
03. 05. 2026 18.01
4 etape je zmagal pa mu rogla ni niti enkrat dal roko !
Podlesničar
03. 05. 2026 18.02
Danes mu je čestital, če nisi videl..
robinhud
03. 05. 2026 18.16
se mi kar smiliš ker moraš neznosno trpeti !
robinhud
03. 05. 2026 18.42
ja, čestital mu je za kronometer 2020 !
turkiz
03. 05. 2026 17.45
Poleti imamo Pogačarja in pozimi Prevce...pa si naj svet misli kar si hoče...bravo..
robinhud
03. 05. 2026 17.39
mene preseneča da je trogla sodeloval na isti dirki kot pogi ker se od tistega kronometra na touru striktno izogiba tega !
nemski_ovcar
03. 05. 2026 17.35
Pogiiiii eden in edini....takega ni bilo in ne bo več iz SLO.
Podlesničar
03. 05. 2026 17.43
Tako kot je bil eden in edini Armstrong 🤣
poper00
03. 05. 2026 18.08
Podlesničar v zgodovino bo odšel kot največji in tvoja zavistnost in škodoželjnost je razen smetenja popolnoma brezveze.
Podlesničar
03. 05. 2026 18.21
Armstrong je šel tudi v zgoodovino kot največji... očitno ga bo Pogi še presegel. Če si že tako naiven, da verjameš v pravljice, ne rabiž žalit.
robinhud
03. 05. 2026 18.47
podličar, že 6 let kokodakaš eno in isto kot kura potem ko znese jajce !
G. Papež
03. 05. 2026 17.30
Res izjemno👍
RUBEŽ
03. 05. 2026 17.25
Bravo, Pogi.
