'Dirko občudujem od malih nog, zato je zmaga še toliko bolj posebna'

Tadej Pogačar na skoraj 180 kilometrov dolgi trasi od Lucensa do Leysina ni nujno ciljal na etapno zmago, bolj ga je zanimalo končno slavje. A okoliščine so velelvale, da je izjemni Slovenec na zadnjem vzponu pokazal vso svojo dirkaško veličino. Najbližji zasledovalec Florian Lipowitz je sprožil močan in intenziven napad, s katerim je želel skočiti na vrh skupnega seštevka, a 27-letnik iz Klanca pri Komendi je bil kos vsemu, kar je imel Nemec za ponuditi.
"Za mano je težka dirka. Bahrain nam je pomagal, tudi oni so se borili za zmago. Celoten dan smo držali dober tempo. Na vzponu je Lipowitz dobro napadel, a na srečo sem mu bil kos. Zelo zgodaj je sprožil udarec in bitko sva bila vse do ciljne črte," je zgodovinsko prvo karierno zmago v Romandiji takoj po dirki pokomentiral odlični Pogačar.
Dirka po Romandiji velja za eno bolj prestižnih enotedenskih dirk, Slovenec pa je svojo priljubljenost v idilični švicarski pokrajini občutil tudi na svoji koži: "Nisem vedel, kaj pričakovati, z izidom sem več kot zadovoljen. Vsaka zmaga je enako pomembna, vesel sem, da sem uspel nagraditi dobro delo naše ekipe. Prizorišče v Švici je neverjetno. Posebej mi je všeč, da nas je tekom tedna spremljalo veliko otrok, to je bilo zelo lepo videti. V veliko zadovoljstvo mi je bilo dirkati po Romandiji. Dirko po Romandiji sem občudoval vse od malih nog, zato je še toliko bolj posebno končno zmagati tukaj."
