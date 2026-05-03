'Dirko občudujem od malih nog, zato je zmaga še toliko bolj posebna'

Tadej Pogačar na skoraj 180 kilometrov dolgi trasi od Lucensa do Leysina ni nujno ciljal na etapno zmago, bolj ga je zanimalo končno slavje. A okoliščine so velelvale, da je izjemni Slovenec na zadnjem vzponu pokazal vso svojo dirkaško veličino. Najbližji zasledovalec Florian Lipowitz je sprožil močan in intenziven napad, s katerim je želel skočiti na vrh skupnega seštevka, a 27-letnik iz Klanca pri Komendi je bil kos vsemu, kar je imel Nemec za ponuditi.

"Za mano je težka dirka. Bahrain nam je pomagal, tudi oni so se borili za zmago. Celoten dan smo držali dober tempo. Na vzponu je Lipowitz dobro napadel, a na srečo sem mu bil kos. Zelo zgodaj je sprožil udarec in bitko sva bila vse do ciljne črte," je zgodovinsko prvo karierno zmago v Romandiji takoj po dirki pokomentiral odlični Pogačar.