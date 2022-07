Dirko po Franciji za kratek čas prekinili protestniki

Protestniki, ki so nosili majice z napisom: "Ostalo nam je še 989 dni", so 36 kilometrov pred koncem 10. etape dirke po Franciji zasedli cesto in začasno ustavili dirko. Takrat vodilnemu kolesarju Albertu Bettiolu se je sicer uspelo ogniti protestnikom, kar pa ni uspelo skupini ubežnikov tik za njim. Ubežna skupina se je morala tako prisilno ustaviti, kmalu za njimi pa se je ustavila tudi glavnina skupaj z vodilnim kolesarjem Tadejem Pogačarjem.

Dirka je bila nato zaustavljena dobrih deset minut, kolikor je policija potrebovala za odstranitev protestnikov, ki se borijo za čim prejšnjo upočasnitev podnebnih sprememb, ki jih povzročamo ljudje. Kolesarji so odmor izkoristili za opravljanje potreb in osvežitev, z dirko pa so nato nadaljevali upoštevajoč časovne razlike, ki so bile v veljavi pred prekinitvijo dirke.