DJ na avtobusu Emiratov, ki po Touru še bolj ceni Pogačarja

Vajeni smo, da Primoža Rogliča in Jonasa Vingegaarda na najprestižnejših dirkah zvesto spremlja mojster za najtežje vzpone Sepp Kuss . Tadej Pogačar pri ekipi UAE Team Emirates takšnega kolesarja v svoji karieri še ni imel. Do sedaj.

Le ko je na 17. etapi slovenski as zašel v krizo, je Yates iz ekipnega avtobusa dobil dovoljenje za napad na zmagovalni oder v skupni razvrstitvi. In ga tudi izkoristil. Za 30-letnikom, ki je v skupnem seštevku končal tik nad svojim bratom Simonom, je najboljši Grand Tour kariere.

'Ko imaš kapetana, kot je Tadej, je vse lažje'

Na novinarski konferenci po 20. etapi, na kateri je Pogačar ekipi zagotovil tretjo etapno zmago, je priznal, da je bila to tritedenska dirka, na kateri je v svoji karieri najbolj užival. Tudi zaradi dejstva, da si je ekipni avtobus prvič delil s 24-letnikom s Klanca pri Komendi, s katerim sta se kljub razliki v letih odlično ujela.

"Z njim je izjemno sodelovati, ker je vedno zelo sproščen in dobre volje," je povedal Britanec in nato pojasnil: "Ko imaš kapetana, kot je Tadej, je vse lažje. Tudi ko mu ne gre, pride na avtobus in je dobre volje. S šalo ali dvema lahko razvedri celotno ekipo. Za vse nas je lažje, ko je zraven, fizično in mentalno."

Prvi mož Emiratov Mauro Gianetti je Pogačarja po Touru znova označil za najboljšega kolesarja sveta. Yates se temu mnenju pridružuje. "Zame je še vedno najboljši na svetu. V zgodovini ni bilo veliko kolesarjev, ki so lahko zmagali dirko po Franciji in se potem kosali z najboljšimi hribolazci na Touru."